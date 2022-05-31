Прогноз Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич (01 июня), ставки и коэффициенты

Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич. Прогноз, ставки на матч (01.06.22)

01-го июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клаверье/Родригес , а противостоять в этом поединке будет Србляк/Тадич.



Клаверье/Родригес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 01-го июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Србляк/Тадич. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Србляк/Тадич, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Србляк/Тадич, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Србляк/Тадич выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Клаверье/Родригес

Клаверье/Родригес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Клаверье/Родригес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Клаверье/Родригес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Клаверье/Родригес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Клаверье/Родригес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Србляк/Тадич

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Србляк/Тадич теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Србляк/Тадич имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Србляк/Тадич испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Србляк/Тадич выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Србляк/Тадич занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Клаверье/Родригес» — «Србляк/Тадич»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич. Прогноз, ставки на матч(01.06.22)

Клаверье/Родригес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Клаверье/Родригес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Клаверье/Родригес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Клаверье/Родригес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Клаверье/Родригес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Клаверье/Родригес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Клаверье/Родригес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Клаверье/Родригес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Србляк/Тадич

В этом сезоне Србляк/Тадич не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Србляк/Тадич сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Србляк/Тадич допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Србляк/Тадич допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Србляк/Тадич демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Клаверье/Родригес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Србляк/Тадич имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Клаверье/Родригес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клаверье/Родригес — Србляк/Тадич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Клаверье/Родригес и Србляк/Тадич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-562415-prognoz-na-match-bonettovale-chiralashabaz-31-05-22/