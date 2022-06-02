Прогноз Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов (02-го июня), ставки и коэффициенты

Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов. Прогноз, ставки на матч (02.06.22)

02 июня в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Саннетула Кутыбаев , а противостоять в этом поединке будет Самандар Абдумаликов.



Теннисное противостояние Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 08:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Саннетула Кутыбаев является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 08:30 по Москве Саннетула Кутыбаев выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Самандар Абдумаликов. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 02 июня. Саннетула Кутыбаев не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Саннетула Кутыбаев

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Саннетула Кутыбаев находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Саннетула Кутыбаев является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Саннетула Кутыбаев умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Саннетула Кутыбаев обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Саннетула Кутыбаев может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Самандар Абдумаликов

На этом турнире Самандар Абдумаликов играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Самандар Абдумаликов все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Самандар Абдумаликов не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Самандар Абдумаликов уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Самандар Абдумаликов на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Самандар Абдумаликов пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов (02 июня), ставки и коэффициенты

Саннетула Кутыбаев

На данном турнире Саннетула Кутыбаев выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Саннетула Кутыбаев выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Саннетула Кутыбаев допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Саннетула Кутыбаев особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Саннетула Кутыбаев, это умение играть на травяных кортах.

Самандар Абдумаликов

В этом сезоне Самандар Абдумаликов действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Самандар Абдумаликов обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Самандар Абдумаликов не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Самандар Абдумаликов не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Самандар Абдумаликов имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Саннетула Кутыбаев и Самандар Абдумаликов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Саннетула Кутыбаев имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Саннетула Кутыбаев и Самандар Абдумаликов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Самандар Абдумаликов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Саннетула Кутыбаев превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Самандар Абдумаликов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Саннетула Кутыбаев гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саннетула Кутыбаев — Самандар Абдумаликов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Саннетула Кутыбаев и Самандар Абдумаликов. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Саннетула Кутыбаев и для Самандар Абдумаликов, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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