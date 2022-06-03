Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов: ставим на двойные ошибки

Прогноз Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов (03.06.2022), ставки и коэффициенты

Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов (03-го июня), ставки и коэффициенты

03-го июня в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Гордан Зелёный , а противостоять в этом поединке будет Руслан Кузнецов.



В 01:00 по Москве Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 03-го июня. Единственный раз Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Гордан Зелёный сейчас считается фаворитом.



Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов запланирован организаторами турнира на 03-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 01:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Гордан Зелёный имеет три победы при одном поражении.

Гордан Зелёный

Этот турнир Гордан Зелёный проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гордан Зелёный может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гордан Зелёный однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гордан Зелёный имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гордан Зелёный левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гордан Зелёный хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Руслан Кузнецов

На этом турнире Руслан Кузнецов играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Руслан Кузнецов все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Руслан Кузнецов не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Руслан Кузнецов уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Руслан Кузнецов на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Руслан Кузнецов пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов 03-го июня

Гордан Зелёный

Несмотря на внушительный возраст, Гордан Зелёный демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гордан Зелёный гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гордан Зелёный обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гордан Зелёный снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гордан Зелёный может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Руслан Кузнецов

В этом сезоне Руслан Кузнецов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Руслан Кузнецов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Руслан Кузнецов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Руслан Кузнецов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Руслан Кузнецов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов: ставим на двойные ошибки

Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гордан Зелёный имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Руслан Кузнецов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гордан Зелёный. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Руслан Кузнецов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гордан Зелёный довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Руслан Кузнецов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гордан Зелёный.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гордан Зелёный — Руслан Кузнецов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гордан Зелёный и Руслан Кузнецов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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