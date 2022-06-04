Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан: снова ждем результативной игры

Прогноз Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан (04 июня), ставки и коэффициенты

Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан (04-го июня), ставки и коэффициенты

04-го июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Лесли Паттинама-Керхов , а противостоять в этом поединке будет Ралука Георгиана Сербан.



Теннисное противостояние Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан пройдет 04-го июня, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ралука Георгиана Сербан.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан:

До 04-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Лесли Паттинама-Керхов

Пока Лесли Паттинама-Керхов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Лесли Паттинама-Керхов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Лесли Паттинама-Керхов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Лесли Паттинама-Керхов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Ралука Георгиана Сербан

Во взрослом туре Ралука Георгиана Сербан проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ралука Георгиана Сербан пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ралука Георгиана Сербан предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ралука Георгиана Сербан еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Лесли Паттинама-Керхов» — «Ралука Георгиана Сербан»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан 04-го июня

Лесли Паттинама-Керхов

Несмотря на внушительный возраст, Лесли Паттинама-Керхов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Лесли Паттинама-Керхов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Лесли Паттинама-Керхов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Лесли Паттинама-Керхов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Лесли Паттинама-Керхов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ралука Георгиана Сербан

Выступать в зале Ралука Георгиана Сербан не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ралука Георгиана Сербан старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ралука Георгиана Сербан принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ралука Георгиана Сербан демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ралука Георгиана Сербан даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ралука Георгиана Сербан хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан: снова ждем результативной игры

Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лесли Паттинама-Керхов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ралука Георгиана Сербан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лесли Паттинама-Керхов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ралука Георгиана Сербан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лесли Паттинама-Керхов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ралука Георгиана Сербан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лесли Паттинама-Керхов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лесли Паттинама-Керхов — Ралука Георгиана Сербан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лесли Паттинама-Керхов и Ралука Георгиана Сербан проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-563807-vladislav-davydov-nikita-naskidashvili-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-masters-04-06-22/