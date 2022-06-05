Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити: снова ждем результативной игры

Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити прогноз профессионала на футбол 05.06.22

«Тампа Бэй Ровдиес» – «Луисвилл Сити». 05.06.22. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Тампа Бэй Ровдиес запретил своим подопечным вплоть до 05-го июня 2022 года покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Луисвилл Сити. По московскому времени в 02:30 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Тампа Бэй Ровдиес имеет только одну победу, а поражений было три.



В матче команды Тампа Бэй Ровдиес и команды Луисвилл Сити, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Тампа Бэй Ровдиес демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Тампа Бэй Ровдиес. Команда Луисвилл Сити значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Луисвилл Сити будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Луисвилл Сити не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити:

Ставка на коэффициент 3.5 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 2.28, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 2.864.

Прогноз на матч Тампа Бэй Ровдиес – Луисвилл Сити (Чемпионат США, матч национального перевентсва, воскресенье, 05-го июня 2022 года):Футбольный клуб Тампа Бэй Ровдиес получил от букмекеров на свою победу котировку 2.28, а по коэффициенту 2.864 можно сделать ставку на выигрыш ФК Луисвилл Сити. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Тампа Бэй Ровдиес в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Луисвилл Сити слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Луисвилл Сити не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Тампа Бэй Ровдиес, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Луисвилл Сити действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Тампа Бэй Ровдиес – Луисвилл Сити 05.06.22

Футбольный поединок Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити был перенесен на 05-го июня 2022 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 02:30 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Тампа Бэй Ровдиес и Луисвилл Сити играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Тампа Бэй Ровдиес и командой Луисвилл Сити всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Тампа Бэй Ровдиес – Луисвилл Сити (05-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Тампа Бэй Ровдиес в противостоянии с футболистами команды Луисвилл Сити очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Тампа Бэй Ровдиес чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Луисвилл Сити не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Луисвилл Сити частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Тампа Бэй Ровдиес должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Тампа Бэй Ровдиес уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Тампа Бэй Ровдиес и команды Луисвилл Сити – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Тампа Бэй Ровдиес пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Тампа Бэй Ровдиес никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Тампа Бэй Ровдиес будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Тампа Бэй Ровдиес мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Тампа Бэй Ровдиес

В прошлом сезоне футбольный клуб Тампа Бэй Ровдиес неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Тампа Бэй Ровдиес сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Тампа Бэй Ровдиес выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Луисвилл Сити

После того, как в футбольном клубе Луисвилл Сити два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Луисвилл Сити показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Луисвилл Сити проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Тампа Бэй Ровдиес – Луисвилл Сити

Эксперты нашего ресурса в матче команды Тампа Бэй Ровдиес и команды Луисвилл Сити видят фаворитами хозяев поля. Вообще, если рассматривать успехи клубов в нынешнем сезоне, то это противостояние равных соперников. В принципе, букмекеры и предлагают практически равные коэффициенты на победы команд в этом матче. Однако, при тщательном изучении статистических и прочих данных эксперты нашего ресурса смогли найти несколько факторов, которые говорят о том, что в этом матче команда Тампа Бэй Ровдиес должна побеждать своих соперников. Календарь у хозяев поля более щадящий, чем у команды Луисвилл Сити. При этом, у хозяев поля в строю все ключевые футболисты, в отличии от гостей, которые вынуждены использовать футболистов резерва, не имеющих достаточного опыта выступлений в таких матчах. Да и победа футболистам команды Тампа Бэй Ровдиес в этом матче гораздо нужнее, чем их соперникам. Так что, все факторы говорят о том, что сегодня стоит играть победу команды Тампа Бэй Ровдиес, и именно это советуют делать эксперты нашего ресурса. Относительно общего тотала забитых голов в этом матче. Оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы с составом у гостей, мы не видим причин, чтобы команда Тампа Бэй Ровдиес не забила своим соперникам несколько голов. Так что, неплохой ставкой в этом матче является еще и ставка на общий тотал забитых голов на больше. Относительно нарушений правил и желтых карточек, то футболисты обеих команд играют грубо, поэтому предложенный букмекерами тотал должны пробивать. Угловые обе команды подают, причем, в личных встречах, эти клубы всегда пробивают заявленный тотал, поэтому мы не видим причин для того, чтобы и сегодня команды не подали много угловых.

Матч выиграет Тампа Бэй Ровдиес — 2.28, победителей нет — 3.5, матч выиграет Луисвилл Сити — 2.864.



Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат США 05-го июня 2022 года

Букмекеры полагают, что у команды Луисвилл Сити нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Луисвилл Сити еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Тампа Бэй Ровдиес выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Тампа Бэй Ровдиес в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Тампа Бэй Ровдиес играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Тампа Бэй Ровдиес мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Тампа Бэй Ровдиес»

После того, как футбольный клуб Тампа Бэй Ровдиес проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Тампа Бэй Ровдиес одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Тампа Бэй Ровдиес имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Луисвилл Сити»

Этим летом футбольный клуб Луисвилл Сити провел громкую трансферную кампанию, так что болельщики ожидали высоких результатов. Но, сезон начался совершенно не так, как хотелось, ведь большинство матчей было проиграно, а главный тренер все равно пытался ввести в игру новичков, хотя они явно не улучшали игру команды. Такое упрямство стоило наставнику работы, так что быстро руководство гостей пригласило другого специалиста, обладающего не меньшим опытом в данной лиге. Он сразу же внес коррективы в состав, так что сейчас футбольный клуб Луисвилл Сити уже является крепким середняком и не позволяет легко отбирать у себя очки. Из зоны вылета гости поднялись на десятую строчку, так что от вылета уже себя обезопасили, но побороться за квалификацию в Лигу Европы не получится, ведь из-за слабого начала сезона отставание от лидеров очень большое. Кроме того, сейчас у команды снова начался спад, так как в последних шести турах получилось набрать только четыре очка. А ведь серьезных проблем с составом у гостей нет.

Статистика и личные встречи

Современные букмекерские конторы предлагают любителям ставок не только ставки до начала игры. С ростом популярности букмекерских контор и увеличения их количества, букмекеры постоянно находятся в поиске и реализации новых предложений для бетторов. Одним из таких предложений стало введение возможности делать ставки на статистику футбольных матчей по ходу игры. Эксперты нашего портала уверены, что такой подход позволит бетторам зарабатывать еще больше денег, так как букмекеры в лайв-ставках на статистику предлагают коэффициенты и события, исходя из текущего счета матча, однако действительность такова, что имея на руках тщательный разбор футбольного матча с учетом всех статистических особенностей игры, можно отлично заработать на ставках в букмекерских конторах. Этим мы и предлагаем заняться. В принципе, прогнозировать можно любой футбольный матч любого чемпионата. Наше внимание привлек матч команды Тампа Бэй Ровдиес и команды Луисвилл Сити – футбольных клубов, которые сейчас ведут борьбу за верхние строчки чемпионатов. Это означает, что сама игра будет бескомпромиссной, оба клуба будут играть только на победу, не пренебрегая грубыми приемами в отношении своих соперников. А тот факт, что команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити активно используют фланги во время атак, тоже нам на руку, так как это означает, что в матче стоит ждать большого количества угловых. В общем, это лишь небольшой пример разбора футбольного матча. Больше информации и больше прогнозов можно найти ниже. Всем удачных ставок и интересного футбола.

«Тампа Бэй Ровдиес» — «Луисвилл Сити»: кто фаворит грядущей встречи?

Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити. Прогноз на футбол (05.06.22)

Матч, в котором встретятся команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды Тампа Бэй Ровдиес некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити: снова ждем результативной игры

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Тампа Бэй Ровдиес — Луисвилл Сити победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Тампа Бэй Ровдиес – Луисвилл Сити: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Тампа Бэй Ровдиес и команда Луисвилл Сити, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.