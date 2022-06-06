Прогноз Джейсон Джанг — Жиль Хуссей (06-го июня), ставки и коэффициенты

Джейсон Джанг — Жиль Хуссей. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (06.06.22)

06-го июня 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джейсон Джанг , а противостоять в этом поединке будет Жиль Хуссей.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Джейсон Джанг — Жиль Хуссей можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 06-го июня 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Джейсон Джанг и Жиль Хуссей еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Джейсон Джанг — Жиль Хуссей. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

06-го июня 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джейсон Джанг — Жиль Хуссей. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Жиль Хуссей, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Жиль Хуссей выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джейсон Джанг

Этот турнир Джейсон Джанг проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Джейсон Джанг может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Джейсон Джанг однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Джейсон Джанг имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Джейсон Джанг левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Джейсон Джанг хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Жиль Хуссей

На этом турнире Жиль Хуссей выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Жиль Хуссей снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Жиль Хуссей чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Жиль Хуссей уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Жиль Хуссей зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Джейсон Джанг — Жиль Хуссей

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Прогноз и ставка на матч Джейсон Джанг — Жиль Хуссей 06-го июня 2022 года

Джейсон Джанг

На этом турнире именно Джейсон Джанг может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Джейсон Джанг отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Джейсон Джанг еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Джейсон Джанг не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Жиль Хуссей

Жиль Хуссей лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Жиль Хуссей играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Жиль Хуссей начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Жиль Хуссей выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Жиль Хуссей сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джейсон Джанг — Жиль Хуссей Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джейсон Джанг и Жиль Хуссей. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джейсон Джанг и Жиль Хуссей встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джейсон Джанг и Жиль Хуссей довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джейсон Джанг и Жиль Хуссей подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джейсон Джанг — Жиль Хуссей: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джейсон Джанг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джейсон Джанг и Жиль Хуссей отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жиль Хуссей в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джейсон Джанг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жиль Хуссей сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джейсон Джанг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джейсон Джанг — Жиль Хуссей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джейсон Джанг и Жиль Хуссей, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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