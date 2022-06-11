Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан. Прогноз, ставки на матч(11.06.22)

Прогноз Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан (11-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан 11 июня

11 июня в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Жилле/Флиген , а противостоять в этом поединке будет Грикспоор/Молчан.



Так как Жилле/Флиген в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Грикспоор/Молчан, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11 июня. Но, доказать обратное Жилле/Флиген все же сможет в 14:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Жилле/Флиген имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Грикспоор/Молчан. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Жилле/Флиген имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Жилле/Флиген

Так как Жилле/Флиген выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Жилле/Флиген снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Жилле/Флиген, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Жилле/Флиген чем-то удивить, пока не ясно.



Грикспоор/Молчан

Нынешняя форма, которую демонстрирует Грикспоор/Молчан еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Грикспоор/Молчан постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Грикспоор/Молчан пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Грикспоор/Молчан не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Грикспоор/Молчан не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан. Прогноз, ставки на матч(11.06.22)

Жилле/Флиген

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жилле/Флиген, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жилле/Флиген уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жилле/Флиген старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жилле/Флиген, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жилле/Флиген не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жилле/Флиген все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жилле/Флиген точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Грикспоор/Молчан

В этом сезоне Грикспоор/Молчан не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Грикспоор/Молчан сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Грикспоор/Молчан допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Грикспоор/Молчан допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Грикспоор/Молчан демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жилле/Флиген и Грикспоор/Молчан аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Жилле/Флиген и Грикспоор/Молчан обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Жилле/Флиген и Грикспоор/Молчан постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан: кто пройдет в следующий раунд?

Жилле/Флиген и Грикспоор/Молчан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жилле/Флиген имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Грикспоор/Молчан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жилле/Флиген. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Грикспоор/Молчан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жилле/Флиген довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Грикспоор/Молчан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жилле/Флиген.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жилле/Флиген — Грикспоор/Молчан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Жилле/Флиген и Грикспоор/Молчан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Жилле/Флиген и для Грикспоор/Молчан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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