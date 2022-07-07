Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен): команды сделают акцент на атаку

Сегодня матч Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен). Прогнозы и ставки от эксперта 07.07.22

«Норвегия (жен)» – «Северная Ирландия (жен)». 07.07.22. Прогноз и ставки на матч

07-го июля 2022 года пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Норвегия (жен) и Северная Ирландия (жен). Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 22:00 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Норвегия (жен), который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



Команда Норвегия (жен) и команда Северная Ирландия (жен), судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Норвегия (жен) в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Норвегия (жен) – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Норвегия (жен) сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Норвегия (жен). Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Норвегия (жен) на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Норвегия (жен) только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен):

С каждым днем коэффициент 1.09 на то, что выиграет футбольный клуб Норвегия (жен), только падает. А ставить на победу ФК Северная Ирландия (жен) теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 19. На ничью принимаются ставки по котировке 8.6.

Прогноз на матч Норвегия (жен) – Северная Ирландия (жен) (Чемпионат Европы, матч национального перевентсва, воскресенье, 07-го июля 2022 года):Футбольный клуб Норвегия (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 1.09, а по коэффициенту 19 можно сделать ставку на выигрыш ФК Северная Ирландия (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен), можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен) – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Норвегия (жен) – Северная Ирландия (жен) 07.07.22

Футбольный поединок Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен) был перенесен на 07-го июля 2022 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 22:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Норвегия (жен) и Северная Ирландия (жен) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен) нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Норвегия (жен) и команда Северная Ирландия (жен) будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен) является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Норвегия (жен) – Северная Ирландия (жен) (07-го июля 2022 года), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Норвегия (жен) в противостоянии с футболистами команды Северная Ирландия (жен) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Норвегия (жен) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Северная Ирландия (жен) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Северная Ирландия (жен) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Норвегия (жен) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Норвегия (жен) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Норвегия (жен) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Норвегия (жен) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Норвегия (жен) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Норвегия (жен) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Норвегия (жен)

В прошлом сезоне футбольный клуб Норвегия (жен) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Норвегия (жен) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Норвегия (жен) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Северная Ирландия (жен)

В этом сезоне футболисты клуба Северная Ирландия (жен) сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Северная Ирландия (жен) много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Северная Ирландия (жен) подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Северная Ирландия (жен) не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Норвегия (жен) – Северная Ирландия (жен)

Букмекеры видят явным фаворитом в матче команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен) хозяев поля. Дело в том, что футболистам команды Норвегия (жен) необходимо побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы в борьбе за высокие места в чемпионате. Гости уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому они могут просто доигрывать сезон. По словам менеджера хозяев поля, он планирует выставить сильнейший состав с первых минут матча. Из этого следует, что хозяева будут атаковать на протяжении всей игры, и вряд ли удовлетворяться несколькими забитыми мячами. Так что, наши эксперты советуют в этом матче делать ставки на победу команды Норвегия (жен) и на победу команды Норвегия (жен) по форе. Отдельно стоит упомянуть о тотале. Естественно, мы рекомендуем играть заявленный тотал забитых голов на больше. При этом более надежной выглядит ставка на то, что хозяева поля пробьют свой тотал голов. Относительно угловых, то здесь тоже стоит исходить от команды Норвегия (жен). Так как хозяева поля будут действовать в этом матче первым номером, то, скорее всего, команда пробьет свой индивидуальный тотал угловых. Желтых карточек и нарушений правил в матче не должно быть много. Оба клуба относятся к корректными командам, а в матчах между собой совершают мало фолов и получают мало желтых карточек, поэтому эти события мы рекомендуем играть на меньше, тем более что для гостей поражение в этом матче не будет значить ничего, вряд ли они будут упираться и совершать грубые фолы.

Победителем в матче будет Норвегия (жен) — 1.09, победителем в матче будет Северная Ирландия (жен) — 19, в матче нет победителей — 8.6.



Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 07-го июля 2022 года

Не так давно команда Норвегия (жен) встречалась с футболистами команды Северная Ирландия (жен) в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Северная Ирландия (жен) сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды Норвегия (жен), но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Северная Ирландия (жен) есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды Норвегия (жен) ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Северная Ирландия (жен) или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды Норвегия (жен) вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«Норвегия (жен)»

Еще недавно футбольный клуб Норвегия (жен) находился на последнем месте в чемпионате, и не было никаких надежд, что удастся спастись от вылета. Но, после того как поменялся главный тренер, игра аутсайдера намного улучшилась, так что в пяти турах под его руководством было лишь одно поражение, причем от представителя ТОП-5 чемпионата, а в остальных матчах хозяева одержали две победы над более сильными соперниками и дважды сыграли вничью. Это позволило подняться с последнего места и футбольный клуб Норвегия (жен) даже покинул зону вылета, но остальных аутсайдеров команда опережает исключительно за счет лучшей разницы по забитым и пропущенным мячам. Главное, чтобы эффект от смены наставника продержался как можно дольше, тогда хозяева смогут набрать больше очков и отдалиться от опасной зоны. Но, даже, несмотря на то, что форма футбольного клуба Норвегия (жен) улучшилась, он все равно остается самой малозабивающей командой в чемпионате.



«Северная Ирландия (жен)»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Северная Ирландия (жен) не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Северная Ирландия (жен) удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Северная Ирландия (жен) всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды Норвегия (жен) и футболисты команды Северная Ирландия (жен). Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда Норвегия (жен) и команда Северная Ирландия (жен) являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен). Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.

«Норвегия (жен)» — «Северная Ирландия (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен). Прогноз на футбол (07.07.22)

Команда Норвегия (жен) и команда Северная Ирландия (жен) сыграют между собой в рамках чемпионата. Эксперты нашего ресурса неоднократно обращали внимание на игру футболистов команды Северная Ирландия (жен), которые, невзирая на то, с каким соперником играют, постоянно стараются атаковать. Из этого получается, что команда и сама много забивает, но и при этом много пропускает. Учитывая, что хозяева поля тоже играют примерно в таком стиле, получается, что общий тотал забитых голов в этом матче на больше – отличная ставка. Помимо этого, учитывая, что матч для команд не имеет принципиального значения, так как команда Норвегия (жен) и команда Северная Ирландия (жен) вряд ли вылетят, но и никак не смогут попасть на более высокое место в турнирной таблице, мы полагаем, что команды сегодня устроят настоящее шоу для своих болельщиков, поэтому у букмекеров можно заигрывать самый большой тотал на больше. Относительно исхода, то в матче, подобном этому противостоянию, его лучше не играть, что мы и рекомендуем сделать. А вот что точно стоит играть на меньше, это тотал нарушений правил и желтых карточек, так как, как показывает практика, команды редко совершают много фолов в матчах, исход которых ничего не решает и серьезно не отражается на турнирной таблице. Общий тотал угловых лучше играть на больше, так как атак и ударов по ворота команды будут наносить много, естественно, что большая их часть будет блокироваться, что будет приводить к стандартам. В общем, этот матч можно ставить как до игры, так и во время игры, ведь команды будут устраивать настоящее шоу.

Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен): команды сделают акцент на атаку

Наши эксперты всегда стараются предложить наиболее интересные ставки. Сегодня мы решили обратить внимание бетторов на противостояние команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен). Изюминка этого противостояния заключается в том, что у обеих команд отличные шансы для того чтобы побороться за чемпионство. Однако для этого необходимо продемонстрировать отличный футбол сегодня. Весь интерес СМИ и прочих новостных ресурсов направлен на этот матч, о нем много пишут и говорят, эксперты из всех стран делают свои прогнозы. Конечно, наши эксперты не могли остаться в стороне от этого противостояния, мы тщательно проанализировать матч команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен), что позволило нам найти и выбрать интересные ставки букмекеров. Надеемся, что наши описания и сами прогнозы, приведенные выше, окажется полезными. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера в исполнении лучших футбольных клубов.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Норвегия (жен) — Северная Ирландия (жен) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Норвегия (жен) – Северная Ирландия (жен): статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Норвегия (жен) и команды Норвегия (жен), наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Норвегия (жен) и команды Северная Ирландия (жен).