Прогноз Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка (20-го июля), ставки и коэффициенты

Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка. Прогноз, ставки на матч (20.07.22)

20 июля в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Кларисса Ханд , а противостоять в этом поединке будет Калисса Деллабарка.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка можно будет вплоть до 18:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 20 июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 20 июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кларисса Ханд имеет на своем счету три победы, Калисса Деллабарка может похвастаться четырьмя.

Кларисса Ханд

В этом сезоне Кларисса Ханд демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Кларисса Ханд снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Кларисса Ханд является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Кларисса Ханд не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Кларисса Ханд еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Калисса Деллабарка

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Калисса Деллабаркав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Калисса Деллабарка играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Калисса Деллабарка держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Калисса Деллабарка демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Калисса Деллабарка находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка

Длительное время Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка 20 июля

Кларисса Ханд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кларисса Ханд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кларисса Ханд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кларисса Ханд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кларисса Ханд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кларисса Ханд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кларисса Ханд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кларисса Ханд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Калисса Деллабарка

На этом турнире Калисса Деллабарка играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Калисса Деллабарка какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Калисса Деллабарка уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Калисса Деллабарка много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Калисса Деллабарка сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Калисса Деллабарка не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кларисса Ханд сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Калисса Деллабарка имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кларисса Ханд – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кларисса Ханд — Калисса Деллабарка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кларисса Ханд и Калисса Деллабарка сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кларисса Ханд, и Калисса Деллабарка будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-573730-prognoz-na-match-dzhenni-d%d1%91rst-olga-helmi-21-07-22/