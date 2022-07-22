Прогноз на бой Юнус Евлоев (Рос) — Александро Прайя (Бра) 22-го июля

«Юнус Евлоев (Рос)» – «Александро Прайя (Бра)». 22.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22-го июля состоится интересный поединок Юнус Евлоев (Рос) — Александро Прайя (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:10 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 22-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Юнус Евлоев (Рос) — Александро Прайя (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 20:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юнус Евлоев (Рос) — Александро Прайя (Бра):

победа Юнус Евлоев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Александро Прайя (Бра) – 0

Прогноз на матч Юнус Евлоев (Рос) – Александро Прайя (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Юнус Евлоев (Рос) не очень выгодно, а вот Александро Прайя (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Юнус Евлоев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юнус Евлоев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юнус Евлоев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юнус Евлоев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юнус Евлоев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юнус Евлоев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юнус Евлоев (Рос) может и не устоять на ногах.

Александро Прайя (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Александро Прайя (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Александро Прайя (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Александро Прайя (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Александро Прайя (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Юнус Евлоев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Юнус Евлоев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Юнус Евлоев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Юнус Евлоев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Юнус Евлоев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Юнус Евлоев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Александро Прайя (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Александро Прайя (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Александро Прайя (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Александро Прайя (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Юнус Евлоев (Рос) – Александро Прайя (Бра) 22.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Юнус Евлоев (Рос) и Александро Прайя (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Юнус Евлоев (Рос) и Александро Прайя (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Юнус Евлоев (Рос) и Александро Прайя (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Юнус Евлоев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Александро Прайя (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Юнус Евлоев (Рос) легко справится с таким соперником, как Александро Прайя (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Юнус Евлоев (Рос) и Александро Прайя (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Александро Прайя (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Юнус Евлоев (Рос)

Юнус Евлоев (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Юнус Евлоев (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Юнус Евлоев (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Юнус Евлоев (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Юнус Евлоев (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Александро Прайя (Бра)

Уже несколько лет Александро Прайя (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Александро Прайя (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Александро Прайя (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Юнус Евлоев (Рос) — Александро Прайя (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го июля

В настоящее время Юнус Евлоев (Рос) и Александро Прайя (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Юнус Евлоев (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Юнус Евлоев (Рос) будет намного сильнее, чем Александро Прайя (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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