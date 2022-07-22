Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона. Прогноз, ставки на матч(23.07.22)

Прогноз Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона (23.07.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона 23 июля

23 июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Кром/Нейбоер , а противостоять в этом поединке будет Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23 июля, а его начало по МСК будет в 19:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Де Кром/Нейбоер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23 июля встречаются Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Де Кром/Нейбоер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Де Кром/Нейбоер

В большинстве своих выигранных поединков Де Кром/Нейбоер берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Де Кром/Нейбоер с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Де Кром/Нейбоер сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Де Кром/Нейбоер также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона

На этом турнире Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона. Прогноз, ставки на матч(23.07.22)

Де Кром/Нейбоер

На данном турнире Де Кром/Нейбоер выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Де Кром/Нейбоер выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Де Кром/Нейбоер допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Де Кром/Нейбоер особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Де Кром/Нейбоер, это умение играть на травяных кортах.

Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона

Выступать в зале Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Де Кром/Нейбоер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Де Кром/Нейбоер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Кром/Нейбоер — Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Де Кром/Нейбоер и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Де Кром/Нейбоер, и Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-574809-prognozy-i-stavki-na-match-yuunes-lalami-laaroussi-luka-potenza-23-07-22/