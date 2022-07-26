Прогноз Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс (26 июля), ставки и коэффициенты

Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Канады (26.07.22)

26-го июля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Ниагара Ривер Лайонз примет соперника по национальному первенству Фрейзер Вэлли Бэндитс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Ниагара Ривер Лайонз – Фрейзер Вэлли Бэндитс, запланированный на 26-го июля. Баскетболисты появятся на площадке в 02:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз проводит на своей площадке, и 26-го июля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Фрейзер Вэлли Бэндитс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 02:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Ниагара Ривер Лайонз, а один раз сильнее были игроки БК Фрейзер Вэлли Бэндитс.

Ниагара Ривер Лайонз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Ниагара Ривер Лайонз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Ниагара Ривер Лайонз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Ниагара Ривер Лайонз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Фрейзер Вэлли Бэндитс

Прогресс баскетбольного клуба Фрейзер Вэлли Бэндитс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Чемпионат Канады, Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс

На 26-го июля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Фрейзер Вэлли Бэндитс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс 26-го июля

Ниагара Ривер Лайонз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Фрейзер Вэлли Бэндитс

Два года назад баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го июля сыграет матч против БК Фрейзер Вэлли Бэндитс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Ниагара Ривер Лайонз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Ниагара Ривер Лайонз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Ниагара Ривер Лайонз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Фрейзер Вэлли Бэндитс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Фрейзер Вэлли Бэндитс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ниагара Ривер Лайонз — Фрейзер Вэлли Бэндитс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Ниагара Ривер Лайонз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Ниагара Ривер Лайонз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Ниагара Ривер Лайонз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Фрейзер Вэлли Бэндитс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Фрейзер Вэлли Бэндитс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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