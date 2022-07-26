Дженни Дёрст — Женна Дефалко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.07.22)

Прогноз Дженни Дёрст — Женна Дефалко (26.07.2022), ставки и коэффициенты

Дженни Дёрст — Женна Дефалко (26-го июля 2022 года), ставки и коэффициенты

26-го июля 2022 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дженни Дёрст , а противостоять в этом поединке будет Женна Дефалко.



Судья теннисного матча Дженни Дёрст — Женна Дефалко должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 26-го июля 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Дженни Дёрст и Женна Дефалко более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Дженни Дёрст имеет четыре победы, то Женна Дефалко может похвастаться лишь двумя победами.



Дженни Дёрст — Женна Дефалко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Дженни Дёрст — Женна Дефалко запланирован организаторами турнира на 26-го июля 2022 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дженни Дёрст и Женна Дефалко встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дженни Дёрст имеет три победы при одном поражении.

Дженни Дёрст

В этом сезоне Дженни Дёрст показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Дженни Дёрст играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Дженни Дёрст умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Дженни Дёрст и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Дженни Дёрст будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Дженни Дёрст чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Женна Дефалко

На этом турнире Женна Дефалко играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Женна Дефалко все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Женна Дефалко не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Женна Дефалко уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Женна Дефалко на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Женна Дефалко пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Дженни Дёрст — Женна Дефалко

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Дженни Дёрст — Женна Дефалко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.07.22)

Дженни Дёрст

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дженни Дёрст выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дженни Дёрст всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дженни Дёрст уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дженни Дёрст занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дженни Дёрст больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дженни Дёрст имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Женна Дефалко

Выступать в зале Женна Дефалко не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Женна Дефалко старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Женна Дефалко принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Женна Дефалко демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Женна Дефалко даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Женна Дефалко хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дженни Дёрст — Женна Дефалко Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дженни Дёрст и Женна Дефалко аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Дженни Дёрст и Женна Дефалко обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Дженни Дёрст и Женна Дефалко постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Дженни Дёрст — Женна Дефалко: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Дженни Дёрст и Женна Дефалко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Дженни Дёрст и Женна Дефалко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дженни Дёрст — Женна Дефалко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дженни Дёрст и Женна Дефалко. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дженни Дёрст и для Женна Дефалко, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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