Прогноз Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос (27 июля), ставки и коэффициенты

Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.07.22)

27 июля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нишат Дабас , а противостоять в этом поединке будет Мэттью Кристофер Ромиос.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос можно будет вплоть до 03:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27 июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос:

Нишат Дабас имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мэттью Кристофер Ромиос. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 03:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Нишат Дабас имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Нишат Дабас

По непонятным причинам Нишат Дабас в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Нишат Дабас теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Нишат Дабас занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Нишат Дабас играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Нишат Дабас имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Мэттью Кристофер Ромиос

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мэттью Кристофер Ромиос на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мэттью Кристофер Ромиос демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мэттью Кристофер Ромиос имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мэттью Кристофер Ромиос намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мэттью Кристофер Ромиос не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мэттью Кристофер Ромиос будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мэттью Кристофер Ромиос и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мэттью Кристофер Ромиос умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос

Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос (27 июля), ставки и коэффициенты

Нишат Дабас

Нишат Дабас не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Нишат Дабас любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Нишат Дабас умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Нишат Дабас не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Нишат Дабас умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мэттью Кристофер Ромиос

На этом турнире Мэттью Кристофер Ромиос играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мэттью Кристофер Ромиос какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мэттью Кристофер Ромиос уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мэттью Кристофер Ромиос много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мэттью Кристофер Ромиос сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мэттью Кристофер Ромиос не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос: порядок побьёт класс

Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нишат Дабас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мэттью Кристофер Ромиос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нишат Дабас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мэттью Кристофер Ромиос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нишат Дабас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мэттью Кристофер Ромиос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нишат Дабас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нишат Дабас — Мэттью Кристофер Ромиос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Нишат Дабас и Мэттью Кристофер Ромиос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Нишат Дабас и для Мэттью Кристофер Ромиос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-576078-konni-perrin-sofiya-nami-samavati-prognoz-professionala-na-tennis-27-07-22/