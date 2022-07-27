Прогноз на бой Ибрагим Шайманов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз) 29-го июля

«Ибрагим Шайманов (Узб)» – «Улан Тамгабаев (Каз)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ибрагим Шайманов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз) на 29-го июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:00.

До 29-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ибрагим Шайманов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ибрагим Шайманов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз):

победа Ибрагим Шайманов (Узб) – 0, ничья – 0, победа Улан Тамгабаев (Каз) – 0

Прогноз на матч Ибрагим Шайманов (Узб) – Улан Тамгабаев (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Ибрагим Шайманов (Узб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Улан Тамгабаев (Каз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ибрагим Шайманов (Узб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ибрагим Шайманов (Узб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ибрагим Шайманов (Узб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ибрагим Шайманов (Узб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ибрагим Шайманов (Узб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Улан Тамгабаев (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Улан Тамгабаев (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Улан Тамгабаев (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Улан Тамгабаев (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Улан Тамгабаев (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Ибрагим Шайманов (Узб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ибрагим Шайманов (Узб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ибрагим Шайманов (Узб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ибрагим Шайманов (Узб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ибрагим Шайманов (Узб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ибрагим Шайманов (Узб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Улан Тамгабаев (Каз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Улан Тамгабаев (Каз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Улан Тамгабаев (Каз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Улан Тамгабаев (Каз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Улан Тамгабаев (Каз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ибрагим Шайманов (Узб) – Улан Тамгабаев (Каз) 29.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Ибрагим Шайманов (Узб) является очевидным фаворитом, ведь Улан Тамгабаев (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ибрагим Шайманов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Улан Тамгабаев (Каз).

Ибрагим Шайманов (Узб)

Несмотря на то, что Ибрагим Шайманов (Узб) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ибрагим Шайманов (Узб) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ибрагим Шайманов (Узб) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ибрагим Шайманов (Узб) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Улан Тамгабаев (Каз)

Никаких высот Улан Тамгабаев (Каз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Улан Тамгабаев (Каз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Улан Тамгабаев (Каз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Улан Тамгабаев (Каз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Ибрагим Шайманов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го июля

Вряд ли Ибрагим Шайманов (Узб) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Улан Тамгабаев (Каз), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Ибрагим Шайманов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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