Прогноз на бой Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо) 31.07.2022

«Маркос Йосидо де Соуза (Бра)» – «Даичи Абе (Япо)». 31.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 31.07.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Маркос Йосидо де Соуза (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 06:00 по московскому времени Маркос Йосидо де Соуза (Бра) и Даичи Абе (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31.07.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Маркос Йосидо де Соуза (Бра) и Даичи Абе (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Маркос Йосидо де Соуза (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо):

победа Маркос Йосидо де Соуза (Бра) – 0, ничья – 0, победа Даичи Абе (Япо) – 0

Прогноз на матч Маркос Йосидо де Соуза (Бра) – Даичи Абе (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31.07.2022 :

Букмекерские конторы на бой Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Маркос Йосидо де Соуза (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Маркос Йосидо де Соуза (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Маркос Йосидо де Соуза (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Маркос Йосидо де Соуза (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Маркос Йосидо де Соуза (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Маркос Йосидо де Соуза (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Даичи Абе (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даичи Абе (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даичи Абе (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даичи Абе (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Даичи Абе (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Маркос Йосидо де Соуза (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Маркос Йосидо де Соуза (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Маркос Йосидо де Соуза (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Маркос Йосидо де Соуза (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Маркос Йосидо де Соуза (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Даичи Абе (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Даичи Абе (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Даичи Абе (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Даичи Абе (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Даичи Абе (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Даичи Абе (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Даичи Абе (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Маркос Йосидо де Соуза (Бра) – Даичи Абе (Япо) 31.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Маркос Йосидо де Соуза (Бра) и Даичи Абе (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Маркос Йосидо де Соуза (Бра) и Даичи Абе (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Маркос Йосидо де Соуза (Бра) и Даичи Абе (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Маркос Йосидо де Соуза (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даичи Абе (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Маркос Йосидо де Соуза (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Даичи Абе (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Даичи Абе (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Маркос Йосидо де Соуза (Бра)

Так как Маркос Йосидо де Соуза (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Маркос Йосидо де Соуза (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Маркос Йосидо де Соуза (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Маркос Йосидо де Соуза (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Даичи Абе (Япо)

На данный момент Даичи Абе (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Даичи Абе (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Даичи Абе (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Даичи Абе (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Даичи Абе (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31.07.2022

На титульный бой Маркос Йосидо де Соуза (Бра) — Даичи Абе (Япо) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Маркос Йосидо де Соуза (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Даичи Абе (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Маркос Йосидо де Соуза (Бра).

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