Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев. Прогноз, ставки на матч(02.08.22)

Прогноз Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев (02.08.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев 02-го августа 2022 года

02-го августа 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арнальди/Бонадио , а противостоять в этом поединке будет Жекан/Чепелев.



Теннисное противостояние Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев пройдет 02-го августа 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Арнальди/Бонадио и Жекан/Чепелев уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Жекан/Чепелев.



Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Арнальди/Бонадио имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02-го августа 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Жекан/Чепелев. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Арнальди/Бонадио имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Арнальди/Бонадио

По непонятным причинам Арнальди/Бонадио в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Арнальди/Бонадио теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Арнальди/Бонадио занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Арнальди/Бонадио играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Арнальди/Бонадио имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Жекан/Чепелев

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Жекан/Чепелев на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Жекан/Чепелев демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Жекан/Чепелев имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Жекан/Чепелев намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Жекан/Чепелев не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Жекан/Чепелев будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Жекан/Чепелев и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Жекан/Чепелев умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Арнальди/Бонадио и Жекан/Чепелев впервые будут встречаться между собой. Если Арнальди/Бонадио уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жекан/Чепелев пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Арнальди/Бонадио демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Арнальди/Бонадио – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев. Прогноз, ставки на матч(02.08.22)

Арнальди/Бонадио

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Арнальди/Бонадио, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Арнальди/Бонадио уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Арнальди/Бонадио старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Арнальди/Бонадио, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Арнальди/Бонадио не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Арнальди/Бонадио все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Арнальди/Бонадио точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жекан/Чепелев

Несмотря на свой молодой возраст, Жекан/Чепелев демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Жекан/Чепелев уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Жекан/Чепелев станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Жекан/Чепелев, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Жекан/Чепелев умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Жекан/Чепелев имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Арнальди/Бонадио и Жекан/Чепелев. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев: погода помешает показать хороший теннис

Арнальди/Бонадио и Жекан/Чепелев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Арнальди/Бонадио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жекан/Чепелев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Арнальди/Бонадио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жекан/Чепелев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Арнальди/Бонадио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жекан/Чепелев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Арнальди/Бонадио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арнальди/Бонадио — Жекан/Чепелев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Арнальди/Бонадио и Жекан/Чепелев. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Арнальди/Бонадио и для Жекан/Чепелев, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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