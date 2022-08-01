Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес. Прогноз, ставки на матч(02.08.22)

Прогноз Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес (02 августа), ставки и коэффициенты

Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес (02 августа), ставки и коэффициенты

02 августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бергеви/Ваншелбоим , а противостоять в этом поединке будет Куэвас/Мартинес.



02 августа в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 12:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02 августа откроет его противостояние Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Куэвас/Мартинес может гордиться семью победами, а вот Бергеви/Ваншелбоим имеет только пять выигранных встреч.

Бергеви/Ваншелбоим

В большинстве своих выигранных поединков Бергеви/Ваншелбоим берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бергеви/Ваншелбоим с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бергеви/Ваншелбоим сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бергеви/Ваншелбоим также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Куэвас/Мартинес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Куэвас/Мартинесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Куэвас/Мартинес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Куэвас/Мартинес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Куэвас/Мартинес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Куэвас/Мартинес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Длительное время Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес. Прогноз, ставки на матч(02.08.22)

Бергеви/Ваншелбоим

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бергеви/Ваншелбоим выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бергеви/Ваншелбоим всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бергеви/Ваншелбоим уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бергеви/Ваншелбоим занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бергеви/Ваншелбоим больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бергеви/Ваншелбоим имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Куэвас/Мартинес

Выступать в зале Куэвас/Мартинес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Куэвас/Мартинес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Куэвас/Мартинес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Куэвас/Мартинес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Куэвас/Мартинес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Куэвас/Мартинес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бергеви/Ваншелбоим, и Куэвас/Мартинес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес: ставим на двойные ошибки

Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бергеви/Ваншелбоим имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Куэвас/Мартинес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бергеви/Ваншелбоим. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Куэвас/Мартинес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бергеви/Ваншелбоим довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Куэвас/Мартинес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бергеви/Ваншелбоим.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бергеви/Ваншелбоим — Куэвас/Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бергеви/Ваншелбоим и Куэвас/Мартинес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бергеви/Ваншелбоим и для Куэвас/Мартинес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-559485-prognoz-na-match-mattiya-belluchchi-rikkardo-baldzerani-31-07-22/