Прогноз Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид (02-го августа), ставки и коэффициенты

Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.08.22)

02-го августа в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс , а противостоять в этом поединке будет Азиз/Акид.



В 15:00 по Москве Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 02-го августа. Единственный раз Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс сейчас считается фаворитом.



Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02-го августа откроет его противостояние Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Азиз/Акид может гордиться семью победами, а вот Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс имеет только пять выигранных встреч.

Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс

В большинстве своих выигранных поединков Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Азиз/Акид

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Азиз/Акидв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Азиз/Акид играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Азиз/Акид держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Азиз/Акид демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Азиз/Акид находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид. Прогноз, ставки на матч(02.08.22)

Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс

Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Азиз/Акид

Несмотря на свой молодой возраст, Азиз/Акид демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Азиз/Акид уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Азиз/Акид станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Азиз/Акид, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Азиз/Акид умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Азиз/Акид имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Азиз/Акид имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс — Азиз/Акид. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и Азиз/Акид. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мауер Ауф Дер Хеиде/Стевенс и для Азиз/Акид, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-578162-prognoz-na-match-anuk-vranken-piters-lyusi-petruzelova-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-03-08-22/