Прогноз Минхуань Фам — Юта Шимизу (04.08.2022), ставки и коэффициенты

Минхуань Фам — Юта Шимизу. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.08.22)

04.08.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Минхуань Фам , а противостоять в этом поединке будет Юта Шимизу.



Буквально несколько дней назад Минхуань Фам и Юта Шимизу играли свои матчи, а теперь уже 04.08.2022 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 04:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Минхуань Фам имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Минхуань Фам — Юта Шимизу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

04.08.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Минхуань Фам — Юта Шимизу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 04:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Юта Шимизу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Юта Шимизу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Минхуань Фам

Этот турнир Минхуань Фам проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Минхуань Фам может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Минхуань Фам однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Минхуань Фам имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Минхуань Фам левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Минхуань Фам хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Юта Шимизу

Юта Шимизу имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Юта Шимизу уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Юта Шимизу умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Юта Шимизу обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Юта Шимизу проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Минхуань Фам — Юта Шимизу

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Минхуань Фам и Юта Шимизу. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Минхуань Фам и Юта Шимизу в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Минхуань Фам и Юта Шимизу имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Минхуань Фам — Юта Шимизу. Прогноз, ставки на матч(04.08.22)

Минхуань Фам

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Минхуань Фам, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Минхуань Фам уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Минхуань Фам старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Минхуань Фам, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Минхуань Фам не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Минхуань Фам все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Минхуань Фам точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Юта Шимизу

Юта Шимизу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Юта Шимизу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Юта Шимизу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Юта Шимизу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Юта Шимизу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Минхуань Фам — Юта Шимизу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Минхуань Фам и Юта Шимизу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Минхуань Фам и Юта Шимизу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Минхуань Фам и Юта Шимизу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Минхуань Фам и Юта Шимизу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Минхуань Фам — Юта Шимизу: андердог способен удивить фаворита

Минхуань Фам и Юта Шимизу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Минхуань Фам имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Юта Шимизу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Минхуань Фам. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Юта Шимизу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Минхуань Фам довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Юта Шимизу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Минхуань Фам.

СЕГОДНЯ МАТЧ Минхуань Фам — Юта Шимизу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Минхуань Фам и Юта Шимизу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Минхуань Фам, и Юта Шимизу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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