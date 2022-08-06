Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка (06 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка 06-го августа

06-го августа в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз , а противостоять в этом поединке будет Виченс Мас/Кортес Льорка.



Так как Бузас Манейро/Ромеро Гормаз в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Виченс Мас/Кортес Льорка, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 06-го августа. Но, доказать обратное Бузас Манейро/Ромеро Гормаз все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка:

Теннисный поединок Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка запланирован организаторами турнира на 06-го августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет три победы при одном поражении.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Этот турнир Бузас Манейро/Ромеро Гормаз проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бузас Манейро/Ромеро Гормаз может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Виченс Мас/Кортес Льорка

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Виченс Мас/Кортес Льорка теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Виченс Мас/Кортес Льорка имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Виченс Мас/Кортес Льорка испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Виченс Мас/Кортес Льорка выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Виченс Мас/Кортес Льорка занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка 06-го августа

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

В этом сезоне Бузас Манейро/Ромеро Гормаз демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бузас Манейро/Ромеро Гормаз часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Виченс Мас/Кортес Льорка

Этот сезон Виченс Мас/Кортес Льорка проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Виченс Мас/Кортес Льорка снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Виченс Мас/Кортес Льорка слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Виченс Мас/Кортес Льорка допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Виченс Мас/Кортес Льорка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Виченс Мас/Кортес Льорка.



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