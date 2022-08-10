Прогноз Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди (10-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди. Прогноз, ставки на матч (10.08.22)

10.08.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жасмин Джимбрере , а противостоять в этом поединке будет Маилеен Нууди.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди можно будет вплоть до 10:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 10.08.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди:

В 10:00 по Москве Жасмин Джимбрере выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Маилеен Нууди. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10.08.2022. Жасмин Джимбрере не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Жасмин Джимбрере

На данный момент Жасмин Джимбрере является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Жасмин Джимбрере однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Жасмин Джимбрере демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Жасмин Джимбрере хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Жасмин Джимбрере часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Маилеен Нууди

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Маилеен Нууди на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Маилеен Нууди демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Маилеен Нууди имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Маилеен Нууди намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Маилеен Нууди не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Маилеен Нууди будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Маилеен Нууди и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Маилеен Нууди умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди (10.08.2022), ставки и коэффициенты

Жасмин Джимбрере

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жасмин Джимбрере, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жасмин Джимбрере уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жасмин Джимбрере старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жасмин Джимбрере, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жасмин Джимбрере не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жасмин Джимбрере все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жасмин Джимбрере точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Маилеен Нууди

Выступать в зале Маилеен Нууди не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Маилеен Нууди старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Маилеен Нууди принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Маилеен Нууди демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Маилеен Нууди даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Маилеен Нууди хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Маилеен Нууди относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Маилеен Нууди проводит второй или третий матч. А вот Жасмин Джимбрере как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Жасмин Джимбрере, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Жасмин Джимбрере без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Жасмин Джимбрере вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жасмин Джимбрере — Маилеен Нууди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Жасмин Джимбрере и Маилеен Нууди сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Жасмин Джимбрере, и Маилеен Нууди будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-562255-stavki-na-match-russia-tbl-finland-tbl-prognoz-na-basketbol-ot-10-08-22/