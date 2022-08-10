Прогноз Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова (10.08.2022), ставки и коэффициенты

Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова. Прогноз, ставки на матч (10.08.22)

10 августа в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Елизавета Дементьева , а противостоять в этом поединке будет Ксения Хлынова.



Елизавета Дементьева сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10 августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ксения Хлынова. По Москве данный поединок начнется в 17:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ксения Хлынова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 10 августа откроет его противостояние Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ксения Хлынова может гордиться семью победами, а вот Елизавета Дементьева имеет только пять выигранных встреч.

Елизавета Дементьева

По непонятным причинам Елизавета Дементьева в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Елизавета Дементьева теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Елизавета Дементьева занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Елизавета Дементьева играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Елизавета Дементьева имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ксения Хлынова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ксения Хлынова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ксения Хлынова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ксения Хлынова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ксения Хлынова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ксения Хлынова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ксения Хлынова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ксения Хлынова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ксения Хлынова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова. Прогноз, ставки на матч(10.08.22)

Елизавета Дементьева

Несмотря на внушительный возраст, Елизавета Дементьева демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Елизавета Дементьева гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Елизавета Дементьева обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Елизавета Дементьева снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Елизавета Дементьева может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ксения Хлынова

Этот сезон Ксения Хлынова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ксения Хлынова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ксения Хлынова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ксения Хлынова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова: снова ждем результативной игры

Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Елизавета Дементьева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ксения Хлынова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Елизавета Дементьева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ксения Хлынова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Елизавета Дементьева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ксения Хлынова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Елизавета Дементьева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Елизавета Дементьева — Ксения Хлынова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Елизавета Дементьева и Ксения Хлынова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-581140-prognoz-na-match-dinamo-4×4-travers-4h4-ot-eksperta-10-08-22/