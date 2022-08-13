Прогноз на бой Патрик Дауни (США) — Джефф Соудер (США) 13-го августа

«Патрик Дауни (США)» – «Джефф Соудер (США)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13.08.2022 должен состояться бой Патрик Дауни (США) — Джефф Соудер (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Патрик Дауни (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Патрик Дауни (США) — Джефф Соудер (США):

победа Патрик Дауни (США) – 0, ничья – 0, победа Джефф Соудер (США) – 0

Прогноз на матч Патрик Дауни (США) – Джефф Соудер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.08.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Патрик Дауни (США) станет победителем боя. Если выиграет Джефф Соудер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Патрик Дауни (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Патрик Дауни (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Патрик Дауни (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Патрик Дауни (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Патрик Дауни (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Джефф Соудер (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джефф Соудер (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джефф Соудер (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джефф Соудер (США) должен быть в хорошей физической форме. Джефф Соудер (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Патрик Дауни (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Патрик Дауни (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Патрик Дауни (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Патрик Дауни (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Патрик Дауни (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Джефф Соудер (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джефф Соудер (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джефф Соудер (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джефф Соудер (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джефф Соудер (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джефф Соудер (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джефф Соудер (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Патрик Дауни (США) – Джефф Соудер (США) 13.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Патрик Дауни (США) сейчас находится на пике формы, так что Джефф Соудер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Патрик Дауни (США).

На чемпионский бой Патрик Дауни (США) — Джефф Соудер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джефф Соудер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Патрик Дауни (США)

Так как Патрик Дауни (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Патрик Дауни (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Патрик Дауни (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Патрик Дауни (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джефф Соудер (США)

Прошлый бой Джефф Соудер (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джефф Соудер (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джефф Соудер (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джефф Соудер (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Патрик Дауни (США) — Джефф Соудер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.08.2022

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Патрик Дауни (США) — Джефф Соудер (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Патрик Дауни (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Патрик Дауни (США) и Джефф Соудер (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Патрик Дауни (США) выиграет с помощью нокаута.

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