Прогноз на бой Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра) 13-го августа

«Илима-Лей МакФарлейн (США)» – «Бруна Эллен (Бра)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го августа 2022 года должен состояться бой Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Илима-Лей МакФарлейн (США) и Бруна Эллен (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 13-го августа 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра):

победа Илима-Лей МакФарлейн (США) – 0, ничья – 0, победа Бруна Эллен (Бра) – 0

Прогноз на матч Илима-Лей МакФарлейн (США) – Бруна Эллен (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го августа 2022 года :

Так как Илима-Лей МакФарлейн (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Бруна Эллен (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Илима-Лей МакФарлейн (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Илима-Лей МакФарлейн (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Илима-Лей МакФарлейн (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Илима-Лей МакФарлейн (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Илима-Лей МакФарлейн (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Бруна Эллен (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бруна Эллен (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бруна Эллен (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бруна Эллен (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бруна Эллен (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Илима-Лей МакФарлейн (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Илима-Лей МакФарлейн (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Илима-Лей МакФарлейн (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Илима-Лей МакФарлейн (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Илима-Лей МакФарлейн (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Илима-Лей МакФарлейн (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Бруна Эллен (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бруна Эллен (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бруна Эллен (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бруна Эллен (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бруна Эллен (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Илима-Лей МакФарлейн (США) – Бруна Эллен (Бра) 13.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Илима-Лей МакФарлейн (США) и Бруна Эллен (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Илима-Лей МакФарлейн (США) и Бруна Эллен (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Илима-Лей МакФарлейн (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Бруна Эллен (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Илима-Лей МакФарлейн (США) и Бруна Эллен (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Илима-Лей МакФарлейн (США) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бруна Эллен (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Илима-Лей МакФарлейн (США)

Как бы Илима-Лей МакФарлейн (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Илима-Лей МакФарлейн (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Илима-Лей МакФарлейн (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Илима-Лей МакФарлейн (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Илима-Лей МакФарлейн (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Бруна Эллен (Бра)

Прошлый бой Бруна Эллен (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Бруна Эллен (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Бруна Эллен (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Бруна Эллен (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го августа 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Илима-Лей МакФарлейн (США) — Бруна Эллен (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Илима-Лей МакФарлейн (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Илима-Лей МакФарлейн (США) будет намного сильнее, чем Бруна Эллен (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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