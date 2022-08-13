Прогноз на бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) 13-го августа

«Штефан Де Ла Рей (ЮАР)» – «Демба Сек (Сен)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) на 13-го августа 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Сейчас Штефан Де Ла Рей (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го августа 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Демба Сек (Сен), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен):

победа Штефан Де Ла Рей (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Демба Сек (Сен) – 0

Прогноз на матч Штефан Де Ла Рей (ЮАР) – Демба Сек (Сен) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го августа 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Штефан Де Ла Рей (ЮАР) не очень выгодно, а вот Демба Сек (Сен) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Штефан Де Ла Рей (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Штефан Де Ла Рей (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Штефан Де Ла Рей (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Штефан Де Ла Рей (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Штефан Де Ла Рей (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Демба Сек (Сен) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Демба Сек (Сен) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Демба Сек (Сен) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Демба Сек (Сен) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Демба Сек (Сен) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Штефан Де Ла Рей (ЮАР) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Штефан Де Ла Рей (ЮАР) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Штефан Де Ла Рей (ЮАР) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Штефан Де Ла Рей (ЮАР) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Штефан Де Ла Рей (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Демба Сек (Сен) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Демба Сек (Сен) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Демба Сек (Сен) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Демба Сек (Сен) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Демба Сек (Сен) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Демба Сек (Сен) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Демба Сек (Сен) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Штефан Де Ла Рей (ЮАР) – Демба Сек (Сен) 13.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Штефан Де Ла Рей (ЮАР) легко справится с таким соперником, как Демба Сек (Сен). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Демба Сек (Сен).

Штефан Де Ла Рей (ЮАР)

Хотя Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Штефан Де Ла Рей (ЮАР) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Штефан Де Ла Рей (ЮАР) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Штефан Де Ла Рей (ЮАР) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Штефан Де Ла Рей (ЮАР) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Демба Сек (Сен)

В данный момент Демба Сек (Сен) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Демба Сек (Сен) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Демба Сек (Сен) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Демба Сек (Сен) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го августа 2022 года

На титульный бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Штефан Де Ла Рей (ЮАР) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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