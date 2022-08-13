Прогноз Алиса Кюммель — Ксения Хлынова (13 августа), ставки и коэффициенты

Алиса Кюммель — Ксения Хлынова. Прогноз, ставки на матч. Мастерс (13.08.22)

13-го августа 2022 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Алиса Кюммель , а противостоять в этом поединке будет Ксения Хлынова.



Теннисное противостояние Алиса Кюммель — Ксения Хлынова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13-го августа 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Алиса Кюммель является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алиса Кюммель — Ксения Хлынова:

До 13-го августа 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Алиса Кюммель — Ксения Хлынова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Алиса Кюммель и Ксения Хлынова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 06:00 по МСК.

Алиса Кюммель

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алиса Кюммель находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алиса Кюммель является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алиса Кюммель умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алиса Кюммель обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алиса Кюммель может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ксения Хлынова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ксения Хлыновав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ксения Хлынова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ксения Хлынова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ксения Хлынова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ксения Хлынова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Алиса Кюммель» — «Ксения Хлынова»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Алиса Кюммель и Ксения Хлынова впервые будут встречаться между собой. Если Алиса Кюммель уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ксения Хлынова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Алиса Кюммель демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Алиса Кюммель – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Алиса Кюммель — Ксения Хлынова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.22)

Алиса Кюммель

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Алиса Кюммель, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Алиса Кюммель уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Алиса Кюммель старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Алиса Кюммель, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Алиса Кюммель не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Алиса Кюммель все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Алиса Кюммель точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ксения Хлынова

На этом турнире Ксения Хлынова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ксения Хлынова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ксения Хлынова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ксения Хлынова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ксения Хлынова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ксения Хлынова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алиса Кюммель — Ксения Хлынова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алиса Кюммель и Ксения Хлынова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алиса Кюммель и Ксения Хлынова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алиса Кюммель, и Ксения Хлынова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алиса Кюммель — Ксения Хлынова: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алиса Кюммель и Ксения Хлынова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алиса Кюммель сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ксения Хлынова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алиса Кюммель – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алиса Кюммель и Ксения Хлынова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алиса Кюммель — Ксения Хлынова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алиса Кюммель и Ксения Хлынова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алиса Кюммель и Ксения Хлынова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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