Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя. Прогноз, ставки на матч(16.08.22)

Прогноз Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя (16-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя 16-го августа 2022 года

16-го августа 2022 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Роман Андрес Бурручага , а противостоять в этом поединке будет Николас Мейя.



16-го августа 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Роман Андрес Бурручага может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя:

16-го августа 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Николас Мейя, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Николас Мейя выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Роман Андрес Бурручага

На данный момент Роман Андрес Бурручага является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Роман Андрес Бурручага однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Роман Андрес Бурручага демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Роман Андрес Бурручага хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Роман Андрес Бурручага часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Николас Мейя

На этом турнире Николас Мейя играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Николас Мейя все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Николас Мейя не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Николас Мейя уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Николас Мейя на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Николас Мейя пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя

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Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя. Прогноз, ставки на матч(16.08.22)

Роман Андрес Бурручага

В этом сезоне Роман Андрес Бурручага демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Роман Андрес Бурручага уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Роман Андрес Бурручага любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Роман Андрес Бурручага часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Роман Андрес Бурручага умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Николас Мейя

Николас Мейя лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Николас Мейя играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Николас Мейя начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Николас Мейя выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Николас Мейя сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роман Андрес Бурручага — Николас Мейя. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Роман Андрес Бурручага и Николас Мейя. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Роман Андрес Бурручага и для Николас Мейя, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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