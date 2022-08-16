Прогноз Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс (17-го августа), ставки и коэффициенты

Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Прогноз, ставки на матч (17.08.22)

17-го августа в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Арельяно Юниверсити Чифс примет соперника по национальному первенству Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс.



17-го августа состоится баскетбольный матч Арельяно Юниверсити Чифс – Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Данный поединок будет сыгран 17-го августа, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Арельяно Юниверсити Чифс

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Арельяно Юниверсити Чифс занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Филиппины, Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

Главный тренер баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс пообещал, что 17-го августа его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Прогноз, ставки на матч(17.08.22)

Арельяно Юниверсити Чифс

В этом сезоне баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 17-го августа можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арельяно Юниверсити Чифс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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