ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс: соперники не будут долго запрягать

Прогноз ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс (18-го августа), ставки и коэффициенты

ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс (18-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

18-го августа 2022 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб ДЛСУ Грин Арчерс примет соперника по национальному первенству Хосе Рисаль Хэви Бомберс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч ДЛСУ Грин Арчерс – Хосе Рисаль Хэви Бомберс запланирован только на 18-го августа 2022 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 10:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс проводит на своей площадке, и 18-го августа 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Хосе Рисаль Хэви Бомберс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ДЛСУ Грин Арчерс, а один раз сильнее были игроки БК Хосе Рисаль Хэви Бомберс.

ДЛСУ Грин Арчерс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба ДЛСУ Грин Арчерс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах ДЛСУ Грин Арчерс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Хосе Рисаль Хэви Бомберс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Хосе Рисаль Хэви Бомберс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 18-го августа 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 10:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс (18-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

ДЛСУ Грин Арчерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ДЛСУ Грин Арчерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ДЛСУ Грин Арчерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Хосе Рисаль Хэви Бомберс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хосе Рисаль Хэви Бомберс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18-го августа 2022 года, и в его рамках состоится поединок ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 10:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба ДЛСУ Грин Арчерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба ДЛСУ Грин Арчерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хосе Рисаль Хэви Бомберс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ДЛСУ Грин Арчерс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ДЛСУ Грин Арчерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Хосе Рисаль Хэви Бомберс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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