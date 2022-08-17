Прогноз Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт (18 августа), ставки и коэффициенты

Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.08.22)

18-го августа в 14:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Голдштайнер/Лемстра , а противостоять в этом поединке будет Денисов/Шейнгезикхт.



Так как теннисный поединок Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт пройдет уже 18-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:15 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Голдштайнер/Лемстра на тот момент намного сильнее, нежели Денисов/Шейнгезикхт.



Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го августа откроет его противостояние Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:15 по МСК, то есть до начала игры. Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Денисов/Шейнгезикхт может гордиться семью победами, а вот Голдштайнер/Лемстра имеет только пять выигранных встреч.

Голдштайнер/Лемстра

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Голдштайнер/Лемстра находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Голдштайнер/Лемстра является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Голдштайнер/Лемстра умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Голдштайнер/Лемстра обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Голдштайнер/Лемстра может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Денисов/Шейнгезикхт

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Денисов/Шейнгезикхт имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Денисов/Шейнгезикхт демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Денисов/Шейнгезикхт не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Денисов/Шейнгезикхт не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт. Прогноз, ставки на матч(18.08.22)

Голдштайнер/Лемстра

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Голдштайнер/Лемстра выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Голдштайнер/Лемстра всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Голдштайнер/Лемстра уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Голдштайнер/Лемстра занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Голдштайнер/Лемстра больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Голдштайнер/Лемстра имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Денисов/Шейнгезикхт

Денисов/Шейнгезикхт лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Денисов/Шейнгезикхт играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Денисов/Шейнгезикхт начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Денисов/Шейнгезикхт выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Денисов/Шейнгезикхт сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голдштайнер/Лемстра — Денисов/Шейнгезикхт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Голдштайнер/Лемстра и Денисов/Шейнгезикхт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Голдштайнер/Лемстра, и Денисов/Шейнгезикхт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-584355-segodnya-match-zhil-simon-irzhi-vesely-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-08-22/