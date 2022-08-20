Прогноз на бой Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар) 20-го августа

«Дакота Дитчева (Анг)» – «Хассна Габер (Мар)». 20.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дакота Дитчева (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Дакота Дитчева (Анг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20-го августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хассна Габер (Мар), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар):

победа Дакота Дитчева (Анг) – 1.136, ничья – 62, победа Хассна Габер (Мар) – 6.2

Прогноз на матч Дакота Дитчева (Анг) – Хассна Габер (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го августа :

Букмекерские конторы на бой Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.136 и 6.2.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дакота Дитчева (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дакота Дитчева (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дакота Дитчева (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дакота Дитчева (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дакота Дитчева (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Хассна Габер (Мар) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хассна Габер (Мар) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хассна Габер (Мар) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хассна Габер (Мар) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хассна Габер (Мар) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Дакота Дитчева (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дакота Дитчева (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дакота Дитчева (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дакота Дитчева (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Хассна Габер (Мар) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хассна Габер (Мар) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хассна Габер (Мар) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хассна Габер (Мар) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хассна Габер (Мар) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хассна Габер (Мар) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хассна Габер (Мар) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дакота Дитчева (Анг) – Хассна Габер (Мар) 20.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дакота Дитчева (Анг) и Хассна Габер (Мар), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Дакота Дитчева (Анг) и Хассна Габер (Мар). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Дакота Дитчева (Анг) и Хассна Габер (Мар) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Дакота Дитчева (Анг) и Хассна Габер (Мар) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хассна Габер (Мар) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хассна Габер (Мар), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Дакота Дитчева (Анг)

Хотя Дакота Дитчева (Анг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дакота Дитчева (Анг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дакота Дитчева (Анг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дакота Дитчева (Анг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дакота Дитчева (Анг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хассна Габер (Мар)

Хассна Габер (Мар) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хассна Габер (Мар) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хассна Габер (Мар) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хассна Габер (Мар) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хассна Габер (Мар) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Дакота Дитчева (Анг) — Хассна Габер (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го августа

Спортивные эксперты считают, что Дакота Дитчева (Анг) сейчас намного сильнее, чем Хассна Габер (Мар), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дакота Дитчева (Анг) будет намного сильнее, чем Хассна Габер (Мар), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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