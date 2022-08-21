Прогноз на бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) 21-го августа

«Даниэль Рутковский (Пол)» – «Лом-Али Эскиев (Гер)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Даниэль Рутковский (Пол) проведет 21.08.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Лом-Али Эскиев (Гер). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 00:00 по московскому времени Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Даниэль Рутковский (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер):

победа Даниэль Рутковский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Лом-Али Эскиев (Гер) – 0

Прогноз на матч Даниэль Рутковский (Пол) – Лом-Али Эскиев (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21.08.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Даниэль Рутковский (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лом-Али Эскиев (Гер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Даниэль Рутковский (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Даниэль Рутковский (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Даниэль Рутковский (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Даниэль Рутковский (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Лом-Али Эскиев (Гер) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лом-Али Эскиев (Гер) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лом-Али Эскиев (Гер), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лом-Али Эскиев (Гер) должен быть в хорошей физической форме. Лом-Али Эскиев (Гер) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Даниэль Рутковский (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Даниэль Рутковский (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Даниэль Рутковский (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Даниэль Рутковский (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Даниэль Рутковский (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Лом-Али Эскиев (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Лом-Али Эскиев (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Лом-Али Эскиев (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Лом-Али Эскиев (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Лом-Али Эскиев (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Даниэль Рутковский (Пол) – Лом-Али Эскиев (Гер) 21.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Даниэль Рутковский (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Лом-Али Эскиев (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Даниэль Рутковский (Пол).

Спортивные прогнозисты считают, что Даниэль Рутковский (Пол) в данный момент сильнее, нежели Лом-Али Эскиев (Гер), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Даниэль Рутковский (Пол)

Несмотря на то, что Даниэль Рутковский (Пол) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Даниэль Рутковский (Пол) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Даниэль Рутковский (Пол) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Даниэль Рутковский (Пол) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Лом-Али Эскиев (Гер)

Последний раз Лом-Али Эскиев (Гер) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лом-Али Эскиев (Гер) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лом-Али Эскиев (Гер) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лом-Али Эскиев (Гер) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лом-Али Эскиев (Гер)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лом-Али Эскиев (Гер) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21.08.2022

Вряд ли Даниэль Рутковский (Пол) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Лом-Али Эскиев (Гер), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Даниэль Рутковский (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat2-564812-segodnya-match-anastasiya-anufrieva-evgeniya-safronova-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-19-08-22/

http://rockaluga.ru/cat0-788590-serro-vilya-espanola-prognoz-specialista-na-match-19-08-22/