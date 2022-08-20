Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар (20.08.2022), ставки и коэффициенты

Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар (20-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

20-го августа 2022 года в 07:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Окамура/Такеучи , а противостоять в этом поединке будет Сомани/Сурешкумар.



Окамура/Такеучи считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Сомани/Сурешкумар 20-го августа 2022 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 07:05 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Окамура/Такеучи имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го августа 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Сомани/Сурешкумар. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Окамура/Такеучи имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Окамура/Такеучи

В этом сезоне Окамура/Такеучи имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Окамура/Такеучи может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Окамура/Такеучи еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Сомани/Сурешкумар

На этом турнире Сомани/Сурешкумар играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сомани/Сурешкумар все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сомани/Сурешкумар не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сомани/Сурешкумар уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сомани/Сурешкумар на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сомани/Сурешкумар пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Окамура/Такеучи» — «Сомани/Сурешкумар»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар 20-го августа 2022 года

Окамура/Такеучи

К данному турниру Окамура/Такеучи подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Окамура/Такеучи находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Окамура/Такеучи не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Окамура/Такеучи старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Окамура/Такеучи демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Сомани/Сурешкумар

На этом турнире Сомани/Сурешкумар играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сомани/Сурешкумар какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сомани/Сурешкумар уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сомани/Сурешкумар много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сомани/Сурешкумар сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сомани/Сурешкумар не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Окамура/Такеучи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сомани/Сурешкумар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Окамура/Такеучи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сомани/Сурешкумар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Окамура/Такеучи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Окамура/Такеучи — Сомани/Сурешкумар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Окамура/Такеучи и Сомани/Сурешкумар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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