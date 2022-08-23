Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере: порядок побьёт класс

Прогноз Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере (23-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере 23-го августа 2022 года

23-го августа 2022 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио , а противостоять в этом поединке будет Грегуар Баррере.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23-го августа 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере, которая пройдет 23-го августа 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 22:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Грегуар Баррере

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Грегуар Баррере в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Грегуар Баррере уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Грегуар Баррере уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Грегуар Баррере обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере

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Прогноз и ставка на матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере 23-го августа 2022 года

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Грегуар Баррере

В этом сезоне Грегуар Баррере не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Грегуар Баррере сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Грегуар Баррере допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Грегуар Баррере допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Грегуар Баррере демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Грегуар Баррере аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Грегуар Баррере обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Грегуар Баррере постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Грегуар Баррере, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Грегуар Баррере уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Грегуар Баррере. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Грегуар Баррере. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и для Грегуар Баррере, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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