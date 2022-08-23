Прогноз на бой Стивен Костелло (Ирл) — Раде Новакович (Срб) 24 августа

«Стивен Костелло (Ирл)» – «Раде Новакович (Срб)». 24.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Стивен Костелло (Ирл) — Раде Новакович (Срб) на 24.08.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Стивен Костелло (Ирл) и Раде Новакович (Срб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Стивен Костелло (Ирл) — Раде Новакович (Срб) пройдет 24.08.2022, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Стивен Костелло (Ирл) имеет две победы нокаутом, а Раде Новакович (Срб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стивен Костелло (Ирл) — Раде Новакович (Срб):

победа Стивен Костелло (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Раде Новакович (Срб) – 0

Прогноз на матч Стивен Костелло (Ирл) – Раде Новакович (Срб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.08.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Стивен Костелло (Ирл) не очень выгодно, а вот Раде Новакович (Срб) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Стивен Костелло (Ирл) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Стивен Костелло (Ирл) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Стивен Костелло (Ирл) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Стивен Костелло (Ирл) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Стивен Костелло (Ирл) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Раде Новакович (Срб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Раде Новакович (Срб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Раде Новакович (Срб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Раде Новакович (Срб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Раде Новакович (Срб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Стивен Костелло (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Стивен Костелло (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Стивен Костелло (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Стивен Костелло (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Раде Новакович (Срб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Раде Новакович (Срб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Раде Новакович (Срб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Раде Новакович (Срб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Раде Новакович (Срб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Раде Новакович (Срб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Раде Новакович (Срб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Стивен Костелло (Ирл) – Раде Новакович (Срб) 24.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Стивен Костелло (Ирл) и Раде Новакович (Срб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Стивен Костелло (Ирл) и Раде Новакович (Срб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Стивен Костелло (Ирл) и Раде Новакович (Срб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Стивен Костелло (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Раде Новакович (Срб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Стивен Костелло (Ирл) будет намного сильнее, чем Раде Новакович (Срб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Стивен Костелло (Ирл) в данный момент сильнее, нежели Раде Новакович (Срб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Стивен Костелло (Ирл)

Как бы Стивен Костелло (Ирл) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Стивен Костелло (Ирл) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Стивен Костелло (Ирл) дрался на ринге только с представителями своей страны. Стивен Костелло (Ирл) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Стивен Костелло (Ирл) совершенно не работает над собственной защитой.

Раде Новакович (Срб)

Прошлый бой Раде Новакович (Срб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Раде Новакович (Срб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Раде Новакович (Срб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Раде Новакович (Срб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Стивен Костелло (Ирл) — Раде Новакович (Срб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.08.2022

На титульный бой Стивен Костелло (Ирл) — Раде Новакович (Срб) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Стивен Костелло (Ирл) сейчас находится на пике формы, так что Раде Новакович (Срб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Стивен Костелло (Ирл).

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