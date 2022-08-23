Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр. Прогноз, ставки на матч(24.08.22)

Прогноз Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр (24-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр 24 августа

24 августа в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мишиева/Пантелеева , а противостоять в этом поединке будет Мерт/Уяр.



Судья теннисного матча Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 24 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мишиева/Пантелеева имеет четыре победы, то Мерт/Уяр может похвастаться лишь двумя победами.



Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

24 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мерт/Уяр, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мерт/Уяр выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мишиева/Пантелеева

Мишиева/Пантелеева отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мишиева/Пантелеева проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мишиева/Пантелеева проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мишиева/Пантелеева играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мишиева/Пантелеева больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Мерт/Уяр

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мерт/Уяр еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мерт/Уяр постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мерт/Уяр пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мерт/Уяр не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мерт/Уяр не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр. Прогноз, ставки на матч(24.08.22)

Мишиева/Пантелеева

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мишиева/Пантелеева выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мишиева/Пантелеева всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мишиева/Пантелеева уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мишиева/Пантелеева занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мишиева/Пантелеева больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мишиева/Пантелеева имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мерт/Уяр

Несмотря на свой молодой возраст, Мерт/Уяр демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мерт/Уяр уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мерт/Уяр станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мерт/Уяр, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мерт/Уяр умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мерт/Уяр имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мишиева/Пантелеева, и Мерт/Уяр неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр: снова ждем результативной игры

Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мишиева/Пантелеева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мерт/Уяр хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мишиева/Пантелеева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мерт/Уяр умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мишиева/Пантелеева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мерт/Уяр вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мишиева/Пантелеева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мишиева/Пантелеева — Мерт/Уяр. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мишиева/Пантелеева и Мерт/Уяр.



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