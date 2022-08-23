Прогноз Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен (24.08.2022), ставки и коэффициенты

Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен. Прогноз, ставки на матч (24.08.22)

24 августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джоэль Лилли Софи Стойр , а противостоять в этом поединке будет Анна Класен.



Судья теннисного матча Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 24 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Джоэль Лилли Софи Стойр имеет четыре победы, то Анна Класен может похвастаться лишь двумя победами.



Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24 августа встречаются Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Джоэль Лилли Софи Стойр является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Джоэль Лилли Софи Стойр

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джоэль Лилли Софи Стойр продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джоэль Лилли Софи Стойр в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джоэль Лилли Софи Стойр сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джоэль Лилли Софи Стойр немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Анна Класен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Анна Класен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Анна Класен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Анна Класен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Анна Класен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Анна Класен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Анна Класен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Анна Класен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Анна Класен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Джоэль Лилли Софи Стойр» — «Анна Класен»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен (24 августа), ставки и коэффициенты

Джоэль Лилли Софи Стойр

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джоэль Лилли Софи Стойр, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джоэль Лилли Софи Стойр уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джоэль Лилли Софи Стойр старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джоэль Лилли Софи Стойр, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джоэль Лилли Софи Стойр не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джоэль Лилли Софи Стойр все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джоэль Лилли Софи Стойр точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анна Класен

Анна Класен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Анна Класен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Анна Класен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Анна Класен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Анна Класен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джоэль Лилли Софи Стойр, и Анна Класен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джоэль Лилли Софи Стойр имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Анна Класен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джоэль Лилли Софи Стойр превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Анна Класен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джоэль Лилли Софи Стойр гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоэль Лилли Софи Стойр — Анна Класен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джоэль Лилли Софи Стойр и Анна Класен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джоэль Лилли Софи Стойр и для Анна Класен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-586776-prognoz-na-match-zhdenek-kolar-tomash-machak-ot-eksperta-24-08-22/