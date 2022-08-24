Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.22)

Прогноз Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт (25-го августа), ставки и коэффициенты

Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт (25 августа), ставки и коэффициенты

25 августа в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Класен/Колменья , а противостоять в этом поединке будет Бехнер/Геттварт.



Судья теннисного матча Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 25 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Класен/Колменья имеет четыре победы, то Бехнер/Геттварт может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт:

Теннисный поединок Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт запланирован организаторами турнира на 25 августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Класен/Колменья имеет три победы при одном поражении.

Класен/Колменья

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Класен/Колменья находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Класен/Колменья является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Класен/Колменья умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Класен/Колменья обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Класен/Колменья может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бехнер/Геттварт

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бехнер/Геттварт теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бехнер/Геттварт имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бехнер/Геттварт испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бехнер/Геттварт выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бехнер/Геттварт занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.22)

Класен/Колменья

На данном турнире Класен/Колменья выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Класен/Колменья выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Класен/Колменья допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Класен/Колменья особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Класен/Колменья, это умение играть на травяных кортах.

Бехнер/Геттварт

В этом сезоне Бехнер/Геттварт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бехнер/Геттварт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бехнер/Геттварт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бехнер/Геттварт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бехнер/Геттварт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Класен/Колменья имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бехнер/Геттварт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Класен/Колменья превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бехнер/Геттварт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Класен/Колменья гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Класен/Колменья — Бехнер/Геттварт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Класен/Колменья и Бехнер/Геттварт.



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