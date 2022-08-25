Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.22)

Прогноз Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин (25.08.2022), ставки и коэффициенты

Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин (25.08.2022), ставки и коэффициенты

25.08.2022 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Агилар/Драксл , а противостоять в этом поединке будет Маркес/ОХойсин.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25.08.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин:

25.08.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Маркес/ОХойсин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Маркес/ОХойсин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Агилар/Драксл

В этом сезоне Агилар/Драксл показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Агилар/Драксл сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Агилар/Драксл еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Агилар/Драксл обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Агилар/Драксл играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Агилар/Драксл любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Маркес/ОХойсин

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Маркес/ОХойсин в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Маркес/ОХойсин уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Маркес/ОХойсин уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Маркес/ОХойсин обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин впервые будут встречаться между собой. Если Агилар/Драксл уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Маркес/ОХойсин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Агилар/Драксл демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Агилар/Драксл – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.22)

Агилар/Драксл

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Агилар/Драксл выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Агилар/Драксл всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Агилар/Драксл уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Агилар/Драксл занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Агилар/Драксл больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Агилар/Драксл имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Маркес/ОХойсин

Несмотря на свой молодой возраст, Маркес/ОХойсин демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Маркес/ОХойсин уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Маркес/ОХойсин станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Маркес/ОХойсин, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Маркес/ОХойсин умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Маркес/ОХойсин имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агилар/Драксл имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Маркес/ОХойсин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агилар/Драксл превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Маркес/ОХойсин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агилар/Драксл гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агилар/Драксл — Маркес/ОХойсин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Агилар/Драксл и Маркес/ОХойсин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Агилар/Драксл, и Маркес/ОХойсин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-587456-gomel-mogilev-prognoz-specialista-na-voleybol-26-08-22/