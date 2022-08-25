Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч(26.08.22)

Прогноз Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней (26-го августа), ставки и коэффициенты

Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней (26-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

26-го августа 2022 года в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нусдео/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Рибеиро/Ровери Сидней.



Так как Нусдео/Сарайва Дос Сантос в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Рибеиро/Ровери Сидней, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26-го августа 2022 года. Но, доказать обратное Нусдео/Сарайва Дос Сантос все же сможет в 01:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

26-го августа 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 01:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рибеиро/Ровери Сидней, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рибеиро/Ровери Сидней выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Нусдео/Сарайва Дос Сантос

По непонятным причинам Нусдео/Сарайва Дос Сантос в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Нусдео/Сарайва Дос Сантос теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Нусдео/Сарайва Дос Сантос занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Нусдео/Сарайва Дос Сантос играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Нусдео/Сарайва Дос Сантос имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Рибеиро/Ровери Сидней

На этом турнире Рибеиро/Ровери Сидней играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Рибеиро/Ровери Сидней все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Рибеиро/Ровери Сидней не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Рибеиро/Ровери Сидней уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Рибеиро/Ровери Сидней на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Рибеиро/Ровери Сидней пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Нусдео/Сарайва Дос Сантос» — «Рибеиро/Ровери Сидней»: прогноз автора

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Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч(26.08.22)

Нусдео/Сарайва Дос Сантос

Несмотря на внушительный возраст, Нусдео/Сарайва Дос Сантос демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Нусдео/Сарайва Дос Сантос гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Нусдео/Сарайва Дос Сантос обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Нусдео/Сарайва Дос Сантос снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Нусдео/Сарайва Дос Сантос может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рибеиро/Ровери Сидней

Несмотря на свой молодой возраст, Рибеиро/Ровери Сидней демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Рибеиро/Ровери Сидней уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Рибеиро/Ровери Сидней станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Рибеиро/Ровери Сидней, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Рибеиро/Ровери Сидней умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Рибеиро/Ровери Сидней имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нусдео/Сарайва Дос Сантос и Рибеиро/Ровери Сидней аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Нусдео/Сарайва Дос Сантос и Рибеиро/Ровери Сидней обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Нусдео/Сарайва Дос Сантос и Рибеиро/Ровери Сидней постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней: ставим на двойные ошибки

Нусдео/Сарайва Дос Сантос и Рибеиро/Ровери Сидней которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нусдео/Сарайва Дос Сантос имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рибеиро/Ровери Сидней хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нусдео/Сарайва Дос Сантос. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рибеиро/Ровери Сидней умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нусдео/Сарайва Дос Сантос довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рибеиро/Ровери Сидней вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нусдео/Сарайва Дос Сантос.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нусдео/Сарайва Дос Сантос — Рибеиро/Ровери Сидней. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Нусдео/Сарайва Дос Сантос и Рибеиро/Ровери Сидней сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Нусдео/Сарайва Дос Сантос, и Рибеиро/Ровери Сидней будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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