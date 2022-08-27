Прогноз на бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Валтер Гонсалвес (Бра) 27.08.2022

«Суперлек Киатмоо9 (Таи)» – «Валтер Гонсалвес (Бра)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Суперлек Киатмоо9 (Таи) проведет 27-го августа 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Валтер Гонсалвес (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 27-го августа 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Валтер Гонсалвес (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Валтер Гонсалвес (Бра):

победа Суперлек Киатмоо9 (Таи) – 0, ничья – 0, победа Валтер Гонсалвес (Бра) – 0

Прогноз на матч Суперлек Киатмоо9 (Таи) – Валтер Гонсалвес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Суперлек Киатмоо9 (Таи) не очень выгодно, а вот Валтер Гонсалвес (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Суперлек Киатмоо9 (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Суперлек Киатмоо9 (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Суперлек Киатмоо9 (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Суперлек Киатмоо9 (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Суперлек Киатмоо9 (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Суперлек Киатмоо9 (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Валтер Гонсалвес (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Валтер Гонсалвес (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Валтер Гонсалвес (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Валтер Гонсалвес (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Валтер Гонсалвес (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Суперлек Киатмоо9 (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Суперлек Киатмоо9 (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Суперлек Киатмоо9 (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Суперлек Киатмоо9 (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Суперлек Киатмоо9 (Таи) валится с ног. К тому же, Суперлек Киатмоо9 (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Суперлек Киатмоо9 (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Валтер Гонсалвес (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Валтер Гонсалвес (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Валтер Гонсалвес (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Валтер Гонсалвес (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Валтер Гонсалвес (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Суперлек Киатмоо9 (Таи) – Валтер Гонсалвес (Бра) 27.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Валтер Гонсалвес (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Валтер Гонсалвес (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Суперлек Киатмоо9 (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Валтер Гонсалвес (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Суперлек Киатмоо9 (Таи) будет намного сильнее, чем Валтер Гонсалвес (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Валтер Гонсалвес (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Валтер Гонсалвес (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Суперлек Киатмоо9 (Таи)

Несмотря на то, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Суперлек Киатмоо9 (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Суперлек Киатмоо9 (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Суперлек Киатмоо9 (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Валтер Гонсалвес (Бра)

На данный момент Валтер Гонсалвес (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Валтер Гонсалвес (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Валтер Гонсалвес (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Валтер Гонсалвес (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Валтер Гонсалвес (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Валтер Гонсалвес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа 2022 года

Несмотря на то, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Валтер Гонсалвес (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Суперлек Киатмоо9 (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Валтер Гонсалвес (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Суперлек Киатмоо9 (Таи).

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