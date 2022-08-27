Прогноз на бой Ризван Абуев (Рос) — Карлос Мотта (Бра) 27-го августа

«Ризван Абуев (Рос)» – «Карлос Мотта (Бра)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27 августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ризван Абуев (Рос) — Карлос Мотта (Бра). На ринге его участники появятся в 06:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ризван Абуев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ризван Абуев (Рос) — Карлос Мотта (Бра) пройдет 27 августа, и можно не сомневаться, что в 06:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ризван Абуев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Карлос Мотта (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ризван Абуев (Рос) — Карлос Мотта (Бра):

победа Ризван Абуев (Рос) – 3.102, ничья – 65, победа Карлос Мотта (Бра) – 1.36

Прогноз на матч Ризван Абуев (Рос) – Карлос Мотта (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 августа :

Так как Ризван Абуев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 3.102. В то же время Карлос Мотта (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.36.

История личных встреч

На данный момент Ризван Абуев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ризван Абуев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ризван Абуев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ризван Абуев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Карлос Мотта (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Карлос Мотта (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Карлос Мотта (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Карлос Мотта (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Карлос Мотта (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Ризван Абуев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ризван Абуев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ризван Абуев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ризван Абуев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ризван Абуев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Карлос Мотта (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Карлос Мотта (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Карлос Мотта (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Карлос Мотта (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Карлос Мотта (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ризван Абуев (Рос) – Карлос Мотта (Бра) 27.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ризван Абуев (Рос) и Карлос Мотта (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ризван Абуев (Рос) и Карлос Мотта (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ризван Абуев (Рос) и Карлос Мотта (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Ризван Абуев (Рос) и Карлос Мотта (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Ризван Абуев (Рос) — Карлос Мотта (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Карлос Мотта (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ризван Абуев (Рос)

Хотя Ризван Абуев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ризван Абуев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ризван Абуев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ризван Абуев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ризван Абуев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Карлос Мотта (Бра)

Уже несколько лет Карлос Мотта (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Карлос Мотта (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Карлос Мотта (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ризван Абуев (Рос) — Карлос Мотта (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 августа

Несмотря на то, что Ризван Абуев (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Карлос Мотта (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ризван Абуев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Карлос Мотта (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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