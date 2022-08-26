Прогноз на бой Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин) 27 августа

«Екатерина Шакалова (Укр)» – «Сэви Салмимиес (Фин)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27-го августа должен состояться бой Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Екатерина Шакалова (Укр) и Сэви Салмимиес (Фин) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 27-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин):

победа Екатерина Шакалова (Укр) – 0, ничья – 0, победа Сэви Салмимиес (Фин) – 0

Прогноз на матч Екатерина Шакалова (Укр) – Сэви Салмимиес (Фин) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа :

Букмекерские конторы на бой Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Екатерина Шакалова (Укр) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Екатерина Шакалова (Укр) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Екатерина Шакалова (Укр) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Екатерина Шакалова (Укр) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Екатерина Шакалова (Укр) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Екатерина Шакалова (Укр) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сэви Салмимиес (Фин) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сэви Салмимиес (Фин) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сэви Салмимиес (Фин), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сэви Салмимиес (Фин) должен быть в хорошей физической форме. Сэви Салмимиес (Фин) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Екатерина Шакалова (Укр) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Екатерина Шакалова (Укр) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Екатерина Шакалова (Укр) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Екатерина Шакалова (Укр) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Екатерина Шакалова (Укр) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Екатерина Шакалова (Укр) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Сэви Салмимиес (Фин) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сэви Салмимиес (Фин) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сэви Салмимиес (Фин) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сэви Салмимиес (Фин) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сэви Салмимиес (Фин) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сэви Салмимиес (Фин) должен задуматься о своей обороне.

Екатерина Шакалова (Укр) – Сэви Салмимиес (Фин) 27.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Екатерина Шакалова (Укр) и Сэви Салмимиес (Фин) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Екатерина Шакалова (Укр) и Сэви Салмимиес (Фин). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Екатерина Шакалова (Укр) и Сэви Салмимиес (Фин). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Екатерина Шакалова (Укр) и Сэви Салмимиес (Фин) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Екатерина Шакалова (Укр) и Сэви Салмимиес (Фин) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Екатерина Шакалова (Укр) легко справится с таким соперником, как Сэви Салмимиес (Фин). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сэви Салмимиес (Фин) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Екатерина Шакалова (Укр)

В своей профессиональной карьере Екатерина Шакалова (Укр) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Екатерина Шакалова (Укр) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Екатерина Шакалова (Укр) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Екатерина Шакалова (Укр) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Екатерина Шакалова (Укр) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сэви Салмимиес (Фин)

Уже несколько лет Сэви Салмимиес (Фин) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Сэви Салмимиес (Фин) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Сэви Салмимиес (Фин) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Екатерина Шакалова (Укр) — Сэви Салмимиес (Фин). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа

Так как Екатерина Шакалова (Укр) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Сэви Салмимиес (Фин).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Екатерина Шакалова (Укр) будет намного сильнее, чем Сэви Салмимиес (Фин), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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