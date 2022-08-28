Прогноз на бой Эфе Аджагба (Ниг) — Йожеф Дармос (Вен) 28.08.2022

«Эфе Аджагба (Ниг)» – «Йожеф Дармос (Вен)». 28.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эфе Аджагба (Ниг) проведет 28.08.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Йожеф Дармос (Вен). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:30 по московскому времени Эфе Аджагба (Ниг) и Йожеф Дармос (Вен) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эфе Аджагба (Ниг) и Йожеф Дармос (Вен) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эфе Аджагба (Ниг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эфе Аджагба (Ниг) — Йожеф Дармос (Вен):

победа Эфе Аджагба (Ниг) – 1.01, ничья – 70, победа Йожеф Дармос (Вен) – 29

Прогноз на матч Эфе Аджагба (Ниг) – Йожеф Дармос (Вен) Бои, титульный бой, 28.08.2022 :

Ставки по коэффициенту 1.01 окажутся выигрышными, если Эфе Аджагба (Ниг) станет победителем боя. Если выиграет Йожеф Дармос (Вен), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 29.

История личных встреч

На данный момент Эфе Аджагба (Ниг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эфе Аджагба (Ниг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эфе Аджагба (Ниг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эфе Аджагба (Ниг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Йожеф Дармос (Вен) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Йожеф Дармос (Вен) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Йожеф Дармос (Вен), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Йожеф Дармос (Вен) должен быть в хорошей физической форме. Йожеф Дармос (Вен) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Эфе Аджагба (Ниг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эфе Аджагба (Ниг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эфе Аджагба (Ниг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эфе Аджагба (Ниг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Йожеф Дармос (Вен) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Йожеф Дармос (Вен) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Йожеф Дармос (Вен) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Йожеф Дармос (Вен) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Йожеф Дармос (Вен) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эфе Аджагба (Ниг) – Йожеф Дармос (Вен) 28.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Эфе Аджагба (Ниг) и Йожеф Дармос (Вен). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эфе Аджагба (Ниг) и Йожеф Дармос (Вен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Эфе Аджагба (Ниг) и Йожеф Дармос (Вен) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Эфе Аджагба (Ниг) в данный момент сильнее, нежели Йожеф Дармос (Вен), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эфе Аджагба (Ниг)

В своей профессиональной карьере Эфе Аджагба (Ниг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эфе Аджагба (Ниг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эфе Аджагба (Ниг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эфе Аджагба (Ниг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эфе Аджагба (Ниг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Йожеф Дармос (Вен)

Сейчас Йожеф Дармос (Вен) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Йожеф Дармос (Вен) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Йожеф Дармос (Вен) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Йожеф Дармос (Вен) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Йожеф Дармос (Вен) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Эфе Аджагба (Ниг) — Йожеф Дармос (Вен). Прогноз и ставки на матч. Бои 28.08.2022

В настоящее время Эфе Аджагба (Ниг) и Йожеф Дармос (Вен) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эфе Аджагба (Ниг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эфе Аджагба (Ниг) — Йожеф Дармос (Вен) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эфе Аджагба (Ниг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat0-587965-mona-bartel-veronika-erdzhavek-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-26-08-22/

http://rockaluga.ru/cat2-766362-prognoz-viki-van-de-peer-ameli-van-impe-26-08-2022-stavki-i-koefficienty/