Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена: ставим на двойные ошибки

Прогноз Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена (27.08.2022), ставки и коэффициенты

Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена (27.08.2022), ставки и коэффициенты

27.08.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Элио Джосе Рибейро Лаго , а противостоять в этом поединке будет Алекс Баррена.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27.08.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Элио Джосе Рибейро Лаго, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 27.08.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Элио Джосе Рибейро Лаго и Алекс Баррена. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Элио Джосе Рибейро Лаго имеет на своем счету три победы, Алекс Баррена может похвастаться четырьмя.

Элио Джосе Рибейро Лаго

Болельщики ожидали, что на этом турнире Элио Джосе Рибейро Лаго продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Элио Джосе Рибейро Лаго в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Элио Джосе Рибейро Лаго сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Элио Джосе Рибейро Лаго немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Алекс Баррена

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алекс Баррена на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алекс Баррена демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алекс Баррена имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алекс Баррена намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алекс Баррена не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алекс Баррена будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алекс Баррена и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алекс Баррена умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Элио Джосе Рибейро Лаго» — «Алекс Баррена»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена 27.08.2022

Элио Джосе Рибейро Лаго

В этом сезоне Элио Джосе Рибейро Лаго демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Элио Джосе Рибейро Лаго уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Элио Джосе Рибейро Лаго любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Элио Джосе Рибейро Лаго часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Элио Джосе Рибейро Лаго умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Алекс Баррена

В этом сезоне Алекс Баррена не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Алекс Баррена сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Алекс Баррена допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Алекс Баррена допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Алекс Баррена демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Элио Джосе Рибейро Лаго и Алекс Баррена аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Элио Джосе Рибейро Лаго и Алекс Баррена обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Элио Джосе Рибейро Лаго и Алекс Баррена постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Элио Джосе Рибейро Лаго имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Элио Джосе Рибейро Лаго и Алекс Баррена отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алекс Баррена в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Элио Джосе Рибейро Лаго превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алекс Баррена сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Элио Джосе Рибейро Лаго гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элио Джосе Рибейро Лаго — Алекс Баррена. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Элио Джосе Рибейро Лаго и Алекс Баррена. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Элио Джосе Рибейро Лаго и для Алекс Баррена, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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