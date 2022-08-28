Прогноз ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен (28-го августа), ставки и коэффициенты

ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен. Прогноз, ставки на матч (28.08.22)

28.08.2022 в 13:03 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ТНТ Тропанг Гига примет соперника по национальному первенству Сан-Мигель Бирмен.



Болельщики баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига очень любят матчи против БК Сан-Мигель Бирмен, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 28.08.2022 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 13:03 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба ТНТ Тропанг Гига одержали три легкие победы.



ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 28.08.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 13:03 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига, одержав семь побед.

ТНТ Тропанг Гига

В этом сезоне баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК ТНТ Тропанг Гига нет более травмированных игроков основы.



Сан-Мигель Бирмен

На данный момент баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Сан-Мигель Бирмен мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Сан-Мигель Бирмен не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен, несмотря на то, что он должен пройти только 28.08.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 13:03 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен (28.08.2022), ставки и коэффициенты

ТНТ Тропанг Гига

С приходом нового тренера баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Сан-Мигель Бирмен

После того, как баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28.08.2022, и в его рамках состоится поединок ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:03 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сан-Мигель Бирмен показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ТНТ Тропанг Гига — Сан-Мигель Бирмен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба ТНТ Тропанг Гига проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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