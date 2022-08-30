Прогноз Минсео Ким — Клара Власселаер (30.08.2022), ставки и коэффициенты

Минсео Ким — Клара Власселаер. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.08.22)

30 августа в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Минсео Ким , а противостоять в этом поединке будет Клара Власселаер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 30 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Минсео Ким — Клара Власселаер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Минсео Ким, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Минсео Ким — Клара Власселаер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 30 августа откроет его противостояние Минсео Ким — Клара Власселаер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:30 по МСК, то есть до начала игры. Минсео Ким и Клара Власселаер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Клара Власселаер может гордиться семью победами, а вот Минсео Ким имеет только пять выигранных встреч.

Минсео Ким

На данный момент Минсео Ким является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Минсео Ким поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Минсео Ким пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Минсео Ким слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Минсео Ким будет более тщательно готовиться к поединку.



Клара Власселаер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Клара Власселаер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Клара Власселаер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Клара Власселаер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Клара Власселаер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Клара Власселаер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Минсео Ким» — «Клара Власселаер»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Минсео Ким и Клара Власселаер впервые будут встречаться между собой. Если Минсео Ким уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Клара Власселаер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Минсео Ким демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Минсео Ким – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Минсео Ким — Клара Власселаер 30 августа

Минсео Ким

Минсео Ким не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Минсео Ким любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Минсео Ким умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Минсео Ким не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Минсео Ким умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Клара Власселаер

Выступать в зале Клара Власселаер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Клара Власселаер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Клара Власселаер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Клара Власселаер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Клара Власселаер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Клара Власселаер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Минсео Ким — Клара Власселаер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Минсео Ким и Клара Власселаер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Минсео Ким и Клара Власселаер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Минсео Ким, и Клара Власселаер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Минсео Ким — Клара Власселаер: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Минсео Ким и Клара Власселаер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Минсео Ким сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Клара Власселаер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Минсео Ким – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Минсео Ким и Клара Власселаер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Минсео Ким — Клара Власселаер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Минсео Ким и Клара Власселаер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Минсео Ким и Клара Власселаер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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