Прогноз Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри (30 августа), ставки и коэффициенты

Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри. Прогноз, ставки на матч (30.08.22)

30-го августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нил Ригас Луис , а противостоять в этом поединке будет Серхи Перес Контри.



Теннисное противостояние Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30-го августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Нил Ригас Луис является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30-го августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Серхи Перес Контри, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Серхи Перес Контри выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Нил Ригас Луис

В этом сезоне Нил Ригас Луис имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Нил Ригас Луис может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Нил Ригас Луис еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Серхи Перес Контри

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Серхи Перес Контри теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Серхи Перес Контри имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Серхи Перес Контри испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Серхи Перес Контри выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Серхи Перес Контри занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри

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Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри. Прогноз, ставки на матч(30.08.22)

Нил Ригас Луис

К данному турниру Нил Ригас Луис подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Нил Ригас Луис находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Нил Ригас Луис не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Нил Ригас Луис старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Нил Ригас Луис демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Серхи Перес Контри

Серхи Перес Контри лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Серхи Перес Контри играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Серхи Перес Контри начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Серхи Перес Контри выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Серхи Перес Контри сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Нил Ригас Луис и Серхи Перес Контри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Нил Ригас Луис и Серхи Перес Контри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Нил Ригас Луис, и Серхи Перес Контри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Нил Ригас Луис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Нил Ригас Луис и Серхи Перес Контри отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Серхи Перес Контри в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Нил Ригас Луис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Серхи Перес Контри сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Нил Ригас Луис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нил Ригас Луис — Серхи Перес Контри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Нил Ригас Луис и Серхи Перес Контри. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Нил Ригас Луис и для Серхи Перес Контри, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-589436-suinisholkate-vatanabeshimabukuro-prognoz-specialista-na-tennis-31-08-22/