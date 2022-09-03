Прогноз на бой Карл Сэмпсон (Вел) — Фрэнки Стрингер (Вел) 03 сентября

«Карл Сэмпсон (Вел)» – «Фрэнки Стрингер (Вел)». 03.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03.09.2022 состоится интересный поединок Карл Сэмпсон (Вел) — Фрэнки Стрингер (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 03.09.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Карл Сэмпсон (Вел) — Фрэнки Стрингер (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 18:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карл Сэмпсон (Вел) — Фрэнки Стрингер (Вел):

победа Карл Сэмпсон (Вел) – 12.5, ничья – 23, победа Фрэнки Стрингер (Вел) – 1.02

Прогноз на матч Карл Сэмпсон (Вел) – Фрэнки Стрингер (Вел) Бои, титульный бой, 03.09.2022 :

По коэффициенту 12.5 ставить на то, что выиграет Карл Сэмпсон (Вел) не очень выгодно, а вот Фрэнки Стрингер (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.02.

История личных встреч

На профессиональном ринге Карл Сэмпсон (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Карл Сэмпсон (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Карл Сэмпсон (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Карл Сэмпсон (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Карл Сэмпсон (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Фрэнки Стрингер (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Фрэнки Стрингер (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Фрэнки Стрингер (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Фрэнки Стрингер (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Фрэнки Стрингер (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Карл Сэмпсон (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Карл Сэмпсон (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Карл Сэмпсон (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Карл Сэмпсон (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Карл Сэмпсон (Вел) валится с ног. К тому же, Карл Сэмпсон (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Карл Сэмпсон (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Фрэнки Стрингер (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Фрэнки Стрингер (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Фрэнки Стрингер (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Фрэнки Стрингер (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Фрэнки Стрингер (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Карл Сэмпсон (Вел) – Фрэнки Стрингер (Вел) 03.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Карл Сэмпсон (Вел) и Фрэнки Стрингер (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Карл Сэмпсон (Вел) и Фрэнки Стрингер (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Карл Сэмпсон (Вел) и Фрэнки Стрингер (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Карл Сэмпсон (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Фрэнки Стрингер (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Карл Сэмпсон (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Фрэнки Стрингер (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Карл Сэмпсон (Вел) — Фрэнки Стрингер (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Фрэнки Стрингер (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Карл Сэмпсон (Вел)

В своей профессиональной карьере Карл Сэмпсон (Вел) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Карл Сэмпсон (Вел) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Карл Сэмпсон (Вел) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Карл Сэмпсон (Вел) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Карл Сэмпсон (Вел) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Фрэнки Стрингер (Вел)

В своей карьере Фрэнки Стрингер (Вел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Фрэнки Стрингер (Вел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Фрэнки Стрингер (Вел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Фрэнки Стрингер (Вел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Карл Сэмпсон (Вел) — Фрэнки Стрингер (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 03.09.2022

Вряд ли Карл Сэмпсон (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Фрэнки Стрингер (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Карл Сэмпсон (Вел) и Фрэнки Стрингер (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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